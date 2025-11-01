Ani Červenka by nevěřil... Zlín šokoval Jablonec. Šílená organizace, zlobil se Kozel
To bylo velmi nečekané! Jablonec prohrál v utkání 14. kola Chance Ligy se Zlínem 1:3. Všechny tři góly inkasoval už za první poločas. „Organizace zbytkové obrany byla šílená,“ zlobil se trenér domácího celku Luboš Kozel.
Jablonecká defenziva se řadí v této ligové sezoně mezi špičku. Severočeši dostali za třináct zápasů pouhých osm branek. Stejný počet zaznamenala Slavia, líp na tom byla pouze olomoucká Sigma.
To se všechno změnilo v době, kdy se v sobotu odpoledne začalo pomalu stmívat. Spolupráce obranné trojky ve složení Martin Cedidla, Nemanja Tekijaški a Filip Novák haprovala. Ideální výkon tentokrát nepředvedl ani brankář Jan Hanuš.
Stanley Kanu se trefil dvakrát po rychlém brejku. „Zaslouží absolutorium,“ prohodil trenér zlínského týmu Bronislav Červenka. „Byl fakt hodně nebezpečný, a to už od první minuty. Měl náběhy za obranu a dal dva krásné góly,“ pokračoval.
Poprvé utekl po přihrávce Josse Didiby a za hranou vápna hlavou přeloboval Hanuše, který špatně vyběhnul. Poté mezi oběma hráči došlo k nepříjemnému střetu. „To bylo velmi obětavé. Vletěl do gólmana, což je vždycky nebezpečné pro oba,“ popsal situaci Červenka. Těsně před koncem druhého poločasu pak využil průnikové přihrávky od Toma Ulbricha.
„Věděli jsme, čím je Zlín nebezpečný. A dvakrát si tam necháme Kanua seběhnout, jako by nám nic nehrozilo. Byl jsem zklamaný z té bohorovnosti hráčů směrem dozadu,“ litoval Kozel.
To platilo také u trefy kapitána Lukáše Bartošáka. „Před zápasem bych tomu nevěřil,“ komentoval Červenka poločasové vedení 3:0. „Nikdo to nečekal, protože Jablonec podává skvělé výkony. Ale tyhle věci se stávají. Jsme za to rádi.“
Zatažený Zlín, urostlí hráči
Ještě než skončil první poločas, trenér Kozel zabořil oči do papíru a s kolegy z realizačního týmu vymýšlel, jak na nepříznivý výsledek zareagovat. Postupně poslal na trávník ofenzivní hráče Davida Puškáče, Antonína Růska, Richarda Sedláčka nebo Jana Suchana.
Zlínští se zatáhli hluboko do defenzivy, na poslední minuty poslali na hřiště urostlé hráče typu Antonín Křapka a Tomáš Poznar. A až na Puškáčovu snižující branku vše ubránili. A když ne, zasáhl gólman Stanislav Dostál.
Díky pevné defenzivě tak obrali o body dalšího favorita. Na konci září porazili Plzeň 1:0 a před dvěma týdny remizovali se Slavií 0:0. „Nám taky dlouho trvalo, než jsme se tam dostali,“ uznal Kozel.
„Možná si kluci víc věří,“ zamyslel se Červenka nad tím, proč jeho tým sbírá body s top českými celky. „Dokážou se vyhecovat, plní taktické pokyny a jsou důslední. Musíme v tom pokračovat,“ zmínil.
„Ševci“ po výhře, kterou sledoval přímo na severu Čech také Zdeněk Grygera, viceprezident klubu, protáhli sérii bez prohry už na pět zápasů. Navíc se v sobotu dostal před Plzeň na čtvrté místo. „První poločas byl fantastický. Vyhráli jsme zaslouženě,“ pochvaloval si Červenka.
„Zlín začal kombinovat i u svého vápna. To bychom první čtyři kola od něj neviděli,“ všiml si proměny moravského celku bývalý útočník a expert Václav Kadlec, který zápas sledoval ve studiu Oneplay Sport. „Hráči si najednou věří, zjistili, že mohou hrát první ligu a že jsou důstojným soupeřem i proti silným týmům. Využívají brejků, na což mají vhodné typy,“ doplnil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu