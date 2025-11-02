Předplatné

ONLINE: Karviná - Sparta 0:0. Ayaosi byl už ve druhé šanci, hlavou trefil tyč

Petr Vindahl zasáhl proti střele Emmanuela Ayaosiho
Petr Vindahl zasáhl proti střele Emmanuela AyaosihoZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu v Karviné
Matěj Ryneš v zápase na hřišti Karviné
Brankář Karviné Jakub Lapeš
Jan Kuchta se snaží prosadit během zápasu v Karviné
Emmanuel Uchenna dostal v Karviné brzy žlutou kartu
Lukáš Haraslín po zranění začínal zápas v Karviné na lavičce
John Mercado během utkání v Karviné
8
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Sparta ve 14. kole Chance Ligy hraje na trávníku nepříjemné Karviné, která i po odchodu trenéra Martina Hyského předvádí zajímavý fotbal, naposledy v lize vyhrála v Mladé Boleslavi 4:2. To Pražané se nadřeli v derby proti Bohemians. Jak utkání dopadne? Výkop má v 15:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu. Letenským se po zranění vrací kapitán Lukáš Haraslín, který už je připravený na lavičce.

LIVE
00Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (11)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů