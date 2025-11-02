Uzdravený Haraslín po prohře v Karviné: Odehráli jsme slabý zápas. Zranění ho štvou
S týmem trénoval poprvé až těsně před utkáním v Karviné. Proto šel čerstvě uzdravený Lukáš Haraslín v Karviné do hry až ve druhé půli a nedokázal zabránit skličující porážce 1:2. „Odehráli jsme slabý zápas, takových se musíme vyvarovat,“ věděl ofenzivní záložník Sparty.
Neštve vás, že vás často brzdí zdravotní trable?
„Není to samozřejmě optimální. Jsem trošku nazlobený, že mě potkávají zranění a musím se pořád vracet. To poslední zranění se mi stalo po jednom kontaktu. Věřím, že už mě budou zdravotní problémy obcházet a budu týmu k dispozici.“
Nemohl jste odehrát větší časový úsek?
„Nebudu konkretizovat, na kolik minut jsem byl připravený. Jsou věci, které by se měly rozebírat pouze v kabině, mezi hráči a trenéry. Ale každý hráč musí být připravený na sto procent. Všichni víme, že jsme v Karviné odehráli slabý zápas. Může to být dobrá facka. Můžeme se odlepit od toho, co jsme pokazili.“
Proč k té facce vůbec došlo?
„Měli jsme to dobře rozehrané, ale Karviná vyhrála zaslouženě. Tady to bývá těžké. Domácí jsou proti Spartě nahecovaní. Vletěli na nás i minule, kdy jsme tu prohrávali někdy v desáté minutě 0:2. Rozhodly mini duely, prohrávali jsme hodně osobních soubojů a měli jsme strašně málo šancí. Musíme si jich vypracovat víc.“
Co znamená tato porážka?
„Pořád jsme někde na začátku. Sezona bude ještě hodně dlouhá, máme před sebou moc zápasů. Největší zlom může přijít někdy v lednu. Musíme se opět vrátit nohama na zem a podávat ty nejlepší výkony.“
Proč nejste venku produktivní?
„To je otázka, kterou si samozřejmě klademe i my. Těžko říct, proč nejsme venku tak efektivní. Někdy musíte vyhrát třeba 1:0. Nemusíte ani hrát hezký fotbal, ale získat body. My hráči sami cítíme, že v ofenzivě je to na hřištích soupeře málo. Doma si vytváříme mnohem víc šancí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu