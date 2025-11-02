Předplatné

Uzdravený Haraslín po prohře v Karviné: Odehráli jsme slabý zápas. Zranění ho štvou

Zklamaný kapitán Sparty Lukáš Haraslín
Zklamaný kapitán Sparty Lukáš HaraslínZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Brian Priske a Lukáš Haraslín před kotlem po porážce v Karviné
Lukáš Haraslín po zranění začínal zápas v Karviné na lavičce
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Brian Priske po porážce v Karviné
Lukáš Haraslín naskočil po zranění ve druhém poločase
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Euforie na karvinské lavičce
Michal Koštuřík
Chance Liga
S týmem trénoval poprvé až těsně před utkáním v Karviné. Proto šel čerstvě uzdravený Lukáš Haraslín v Karviné do hry až ve druhé půli a nedokázal zabránit skličující porážce 1:2. „Odehráli jsme slabý zápas, takových se musíme vyvarovat,“ věděl ofenzivní záložník Sparty.  

Neštve vás, že vás často brzdí zdravotní trable?
„Není to samozřejmě optimální. Jsem trošku nazlobený, že mě potkávají zranění a musím se pořád vracet. To poslední zranění se mi stalo po jednom kontaktu. Věřím, že už mě budou zdravotní problémy obcházet a budu týmu k dispozici.“

Nemohl jste odehrát větší časový úsek?
„Nebudu konkretizovat, na kolik minut jsem byl připravený. Jsou věci, které by se měly rozebírat pouze v kabině, mezi hráči a trenéry. Ale každý hráč musí být připravený na sto procent. Všichni víme, že jsme v Karviné odehráli slabý zápas. Může to být dobrá facka. Můžeme se odlepit od toho, co jsme pokazili.“

Video placeholder
Radost v Karviné po výhře nad Spartou

Proč k té facce vůbec došlo?
„Měli jsme to dobře rozehrané, ale Karviná vyhrála zaslouženě. Tady to bývá těžké. Domácí jsou proti Spartě nahecovaní. Vletěli na nás i minule, kdy jsme tu prohrávali někdy v desáté minutě 0:2. Rozhodly mini duely, prohrávali jsme hodně osobních soubojů a měli jsme strašně málo šancí. Musíme si jich vypracovat víc.“

Co znamená tato porážka?
„Pořád jsme někde na začátku. Sezona bude ještě hodně dlouhá, máme před sebou moc zápasů. Největší zlom může přijít někdy v lednu. Musíme se opět vrátit nohama na zem a podávat ty nejlepší výkony.“

Proč nejste venku produktivní?
„To je otázka, kterou si samozřejmě klademe i my. Těžko říct, proč nejsme venku tak efektivní. Někdy musíte vyhrát třeba 1:0. Nemusíte ani hrát hezký fotbal, ale získat body. My hráči sami cítíme, že v ofenzivě je to na hřištích soupeře málo. Doma si vytváříme mnohem víc šancí.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

