ONLINE: Teplice - Plzeň 0:0. Červ s páskou, hraje i Doski. Přidá Hyský další vítězství?

Viktoria slaví branku Prince Adu
Viktoria slaví branku Prince AduZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
iSport.cz
Chance Liga
Martin Hyský na úvod plzeňského angažmá zatím jen vítězí (2x v lize proti Bohemians a Baníku, 1x v Evropské lize proti AS Řím a 1x v poháru proti Novým Sadům). Přidá Viktoria pod jeho vedením další tříbodový zápis? Ve 14. kole fotbalové Chance Ligy se představí na hřišti Teplic. Duel má výkop v 18:30 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

