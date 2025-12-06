SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 3:0. Totální šok Viktorie! Přečetli jsme ji, těšilo Skuhravého
Byl to možná nejpřekvapivější trenérský tah v historii české fotbalové ligy. A ukázal se jako geniální. Vlastimil Daníček (34), veterán v sestavě Slovácka a čistokrevný defenzivní (a penaltový) specialista, nastoupil proti Plzni (3:0) na hrotu útoku! Výsledek? Gól, krásná asistence a šokující triumf Slovácka. „Vlasta má brutální cit, je poctivý a pracovitý,“ vysvětlil svůj nečekaný tah trenér Roman Skuhravý. „Bylo to o emocích a o nastavení a v těchto aspektech byli domácí lepší. Je to pro nás velká rána,“ připustil kouč poražených Martin Hyský.
Opravdu jste viděli dobře. Defenzivní záložník či stoper Vlastimil Daníček hrál „devítku“, tedy nejvýše postaveného hráče týmu. Ve Slovácku rozhodně není nejrychlejší, nejpřímočařejší, nejtechničtější, ani nejlepší střelec. Ale má obrovské srdce. Na to kouč vsadil.
Věděl, že na place nechá všechno. Pro klub, v němž trávil celou kariéru, by „umřel“. V zápase to také ukázal. V nastavení první půle dokonalou šajtlí slabší levou nohu poslal do sóla Patrika Blahúta, jenž po zemi zkušeně zvýšil na 2:0. V 68. minutě pak po Ndefeho centru vyhrál hlavičkový souboj s Václavem Jemelkou a balon se nakonec obloučkem snesl na zadní tyč – 3:0. Vlastimil byl na stadionu Miroslava Valenty králem.
Po první trefě v sezoně se vyšplhal na ochoz, kde je domácí kotel. S triumfálně zdviženou rukou slavil společně s fanoušky, kteří ho nadšeně objímali. I když to v posledních měsících i vinou vážných zdravotních trablů kolikrát vypadalo, že je na ústupu a těžko bude hledat pevnější uplatnění v základu, po nástupu Romana Skuhravého je znovu lídrem mužstva. A útočníkem k tomu.
„Nezajímá mě věk, ani to, jestli je někdo stoper. Buď jste hráč anebo nejste,“ prohlásil Skuhravý. „Vždy přemýšlím, jak nejlépe využít předností každého. Chtěli jsme zavřít Červa, aby museli dávat dlouhé balony,“ popsal kouč taktický plán.
Viktoria dohrávala v mentální i herní frustraci
V sestavě dostal Daníček přednost před exreprezentantem Michaelem Krmenčíkem. Jeho nasazení na úplně novou pozici si vynutily i absence Marka Kvasiny a Žana Medveda, dalších útočníků.
Plzeň vybouchla při bránění i v ofenzivě. V úvodním poločase zazdila tři skvělé šance (Souaré, Vydra, Ladrův přímák) a klíčovým kiksem ji potopil brankář Florian Wiegele. Vysoký Rakušan selhal při rozehrávce, Sampsonovi Dwehovi dal krátkou přihrávku, kterou vystihl čtyřicátník Milan Petržela. Jeho první střelu ještě stihl Dweh zblokovat, balon se však přes Jemelkovu teč vrátil před odkrytou branku a z metru už nemohl rutinér minout. Byl to jeho jubilejní 60. gól v nejvyšší soutěži, ale z úcty k bývalému klubu trefu neslavil.
Favorit dohrál v mentální i herní frustraci. Hyského soubor má problém, dostává strašně moc branek. V posledních čtyřech partiích deset, což je příliš na to, aby se mohla Viktoria dotáhnout na Spartu či Slavii. Momentálně je i za Jabloncem a Libercem, na záda jí dýchá Karviná.
„Náš výkon ve druhé půli nebyl dobrý. Bylo to pomalé, nedostávali jsme se do koncovky. Takhle hrát nechceme,“ zlobil se Hyský. „Třetí gól rozhodl. Slovácko hraje s úplně jinou energií než dřív. Ale myslím, že jsme se přečetli navzájem. Slovácko nás kromě Daníčka na hrotu ničím nepřekvapilo,“ dodal kouč, jenž nedávno vyhrál v Uherském Hradišti s Karvinou.
Zato Slovácko se pod novým koučem zvedá ze dna, vyhrálo dva zápasy ze tří. Z domácího stánku si po dlouhé době zase dělá tvrz. „Jsme na začátku cesty a vůbec nepochybuju o tom, že hra bude kvalitnější. Plzeň jsme dobře přečetli, ale je to pro nás jen malý krůček,“ uvedl trenér Skuhravý. „Chceme se zachránit a pro to děláme všechno,“ doplnil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu