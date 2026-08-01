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ONLINE: Liberec dohrává v devíti! Teplice konečně udeřily. Slovácko - Artis 1:1

Lukáš Mareček a jeho radost
Lukáš Mareček a jeho radostZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráči Slovácka se radují z gólu proti Artisu
Gólová radost hráčů Teplic
Lukáš Mareček poslal Teplice do vedení
Hráči Slovácka se radují z gólu proti Artisu
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
Andrej Stojčevski ze Slovácka
Zákrok, po kterém byl Petr Hodouš vyloučen
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iSport.cz
Chance Liga
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Druhé kolo Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které Sparta na domácím trávníku porazila Zlín 3:1. V sobotu je na programu šlágr Baníku se Slavií, Artis se představí na hřišti Slovácka a Liberec vyzve Teplice. Večer pak Plzeň zabojuje o první výhru v sezoně proti Zbrojovce. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2026/2027

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Sparta - Zlín 3:1

Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o zápasu ZDE >>>

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Sparta – Zlín 3:1. Pražané mají první výhru v sezoně, Brunes se uvedl premiérovým gólem • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Sparta21014:43
10Olomouc10011:20
11Pardubice10011:20
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Zlín20021:40
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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