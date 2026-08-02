ONLINE: Pardubice - Jablonec 0:2. Chramosta před pauzou přidal druhý gól hostů
V neděli pokračuje druhé kolo fotbalové Chance Ligy. Olomoucká Sigma hrála s Mladou Boleslaví 2:2. Středočeši na Hané dvakrát vedli, remízový výsledek stanovil prudkou střelou z přímého kopu domácí útočník Václav Sejk. Bohemians pak remizovaly s Hradcem 0:0, v dresu „klokanů“ proti bývalému klubu hrál Václav Pilař. Program uzavírá souboj Pardubic s Jabloncem od 20.00. Druhé kolo odstartovala páteční předehrávka, ve které Sparta porazila Zlín 3:1. Sobotní šlágr ovládla Slavia, když smetla Baník na jeho hřišti 4:0. Plzeň doma opět nevyhrála, se Zbrojovkou jen remizovala 1:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2026/2027
Bohemians - Hradec Králové 0:0
Hradec Králové remizoval na hřišti Bohemians 1905 bez branek. Východočeši před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezoně, ve čtvrtém utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Po triumfu 2:1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce čtyři body, Pražané po prohře 1:3 v Teplicích bodovali poprvé v ročníku.
Olomouc - Mladá Boleslav 2:2
Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Šuberta, za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4:2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Sparta - Zlín 3:1
Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o utkání ZDE >>>
Baník - Slavia 0:4
Slavia přesvědčivě vyhrála 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodla třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Více o utkání ZDE >>>
Plzeň - Zbrojovka 1:1
Plzeň doma pouze remizovala se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín. Více o utkání ZDE >>>
Liberec - Teplice 0:1
Teplice zvítězily 1:0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Více o utkání ZDE >>>
Slovácko - Artis 1:1
Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|4
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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