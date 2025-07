Nový gólman (24) ve Spartě: Chvíli jsem nevěřil. Mám tlačit na kluky v áčku

Proti Baníku B nestačil akorát na hlavu Chirsta Tiéhiho, bývalého záložníka pražské Slavie. Jinak prožil (až na výsledek utkání) povedenou premiéru. Daniel Kerl dvakrát podržel spoluhráče, nejvíc v první půli při samostatném úniku útočníka Davida Látala.

Navíc ukázal, že mezi jeho přednosti patří hra nohama, na což se ve Spartě po příchodu trenéra Briana Priskeho klade velký důraz. Dvakrát, třikrát vyřešil krizovou situaci včasným výběhem. „Cítil jsem se opravdu skvěle, už od začátku utkání. Snažil jsem se pokračovat v tom, co umím,“ pronesl čtyřiadvacetiletý gólman.

Kerlova kariéra se rázem pohnula kupředu. I když šla dosud postupně a možná pomaleji, než si v dětství vysnil. Když vycházel z dorostu Českých Budějovic, kde fotbalově vyrostl, zamířil na hostování do druholigového Třince. A velmi vzdáleného. „Odchytal jsem tam jediný zápas, ale tohle rozhodnutí bych nevrátil. Hledali jsme cestu, jak se dostat výš, abych se posunul. Byla to pro mě ohromná škola,“ zmínil Daniel Kerl.

Poté pendloval mezi Dynamem a Táborskem. Až na druhé adrese se výrazně prosadil, a to v minulé sezoně, kdy odchytal šestnáct zápasů ve druhé lize. Překvapil, současně velmi zaujal. „Byl jsem nastavený už od dorostu, že chci uspět na profesionální úrovni. I když mi to popravdě ze začátku nevycházelo, věřil jsem svojí cestě,“ zdůraznil.

Největší progres přišel v tomto transferovém období, ve čtyřiadvaceti letech. Kontaktovala ho pražská Sparta. „Sám jsem tomu chvíli nevěřil, ale pořád jsem byl přesvědčený, že na to mám,“ podotkl Kerl.

S bráchou si občas říkáme, že to není normální

O sparťanském zájmu se dozvěděl asi měsíc dozadu. „Přepadl mě ohromný pocit štěstí. Když se mi ozvala Sparta, neváhal jsem. Věděl jsem na sto procent, že tohle chci. Je klukovský sen hrát v takovém klubu. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Jde o velký skok, oproti Táborsku je tady mnohem větší servis, což je logické,“ pokračoval.

Letenští ho představili jako hráče, který se zapojil do tréninkového procesu s béčkem. V pátek už pod trenérem Lubošem Loučkou absolvoval první soutěžní zápas. „Měl bych šlapat na paty klukům v áčku,“ přiblížil Kerl svou roli ve Spartě. „Pokud to bude v souladu s plánem A týmu, dostanu příležitost chytat za béčko,“ poznamenal s tím, že s gólmanským týmem ve složení Peter Vindahl nebo Jakub Surovčík stihl v letní přípravě zatím jeden trénink. „Ale bylo to super.“

Možná fanoušky zarazí, že příjmení Kerl se na soupisce sparťanského béčka proti Baníku objevilo dvakrát. Daniel přišel do tréninkového centra na Strahově spolu s bratrem Dominikem. „Je to skvělý,“ zdůraznil Daniel. „Potkali jsme se v Dynamu, Táborsku a teď jsme oba přestoupili do Sparty. Občas si sedneme a říkáme si, že to není normální. Současně si užíváme každý moment,“ poznamenal. V Praze se teprve rozkoukávají, stále ještě hledají bydlení.

Rozdíl mezi oběma bratry je šest a půl roku. Dominik teprve před měsícem oslavil osmnácté narozeniny. „Máme spolu velmi dobrý vztah. Myslím, že jsem spíš jeho mentor, protože teprve přičichá profesionálnímu fotbalu. Nedávno začal trénovat s áčkem Táborska, což byla jeho první zkušenost mezi dospělými,“ líčil Daniel. „Teď má možnost být v béčku Sparty, což mu dá ohromně moc,“ podotkl.

A ne jen Dominikovi. Stejně tak Danielovi. Podaří se mu ohrozit pozici jednoho z gólmanů sparťanského áčka?