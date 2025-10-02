Artis jede: 11 zápasů bez porážky! Museli jsme změnit nastavení, řekl Chytrý
Na začátku srpna odjížděl Artis Brno s ostudou z Ostravy po debaklu 0:5 s Baníkem B. O týden dřív selhal doma s Jihlavou (0:3). V tu chvíli byl na odstřel kouč Jiří Chytrý a s ním půlka načančaného a drahého kádru. Co se dělo dál? Šňůra jedenácti zápasů bez porážky, završená postupem v MOL Cupu přes prvoligový Liberec. „Nastavení celého týmu se obrovsky pozitivně zvedlo,“ sdělil Chytrý.
„Milionáři z Líšně“ se po rozpačitém startu nakopli k velkolepé jízdě. Od derby se Zbrojovkou (2:2) jenom bodují a postupují. Ve druhé lize drží neporazitelnost osm utkání, v domácím poháru přešli přes tři soky (Kuřim, Uničov, Liberec) do osmifinále. A když mají jejich ofenzivní esa den, těžko je někdo zastavuje.
Jakmile vypustí kouč na plac zároveň Dahmana, Pospíšila, Adedirana, Vukadinoviče, Beauguela a Fombu, bývá soupeřově defenzivě zle. Tohle je prvoligová kvalita. Pocítil to také v úterý večer Liberec, který nebyl schopný dorazit protivníka, hrajícího celý druhý poločas a prodloužení v deseti bez vyloučeného Erika Otrísala.
A závěrečný penaltový rozstřel? V něm si vedli domácí suverénně, pouze Milan Lutonský trefil tyč. „Kluci cítili, že hrají dobře. V tom zápase získali sebevědomí, věřili si,“ podotkl kouč.
Divácký vrchol přišel hned s prvním střelcem, neboť Vukadin Vukadinovič zakončil na „Panenku“ čili jemným dloubákem do středu branky. „I kdyby se mu to nepovedlo, tak mu to nevyčtu,“ ujistil Chytrý. „Když jsem to viděl, říkal jsem si: Co se to tady sakra děje?!,“ usmál se gólman Holý.
„Nový“ Artis se jen tak nezlomí. „Kluci ukázali, proč tady jsou a že chtějí za něco bojovat. Že tu nejsou pro srandu králíkům,“ prohlásil třiatřicetiletý brankář, který se po zranění stal jasnou jedničkou. Možná i jeho nástup do brány stojí za zlepšením výsledků.
A to aktuálně Artisu schází lehce zraněný útočník Jean-David Beauguel a elitní levý bek Hamidou Kante. První jmenovaný by mohl být v sobotu na Prostějov k dispozici, druhý téměř jistě ne.
S Libercem trenér neplánovaně pošetřil špílmachra Martina Pospíšila. Původně měl v úmyslu ho ve druhé půli do akce poslat, ale po Otrísalově červené kartě potřeboval na trávníku defenzivnější středopolaře. Proto se protočilo duo Mach-Samek.
„Tyhle zápasy bychom potřebovali hrát mnohem častěji, aby se z nich stala norma,“ poznamenal Chytrý. „Klukům věřím, v tom mančaftu to je. Tempo druhé ligy je jiné. Věřím, že se nám tuto sezonu podaří postoupit do nejvyšší soutěže. Věřím, že bychom se tam přizpůsobili a byli konkurenceschopní.“
Co stojí za obratem k lepšímu? „Klidná, trpělivá, postupná práce,“ vypočítal trenér. „Přišli jsme na to, že jenom fotbalem to nepůjde. Museli jsme změnit nastavení v hlavách. Hráči na to zareagovali dobře, vzali to za své,“ dodal spokojeně. Zpevnila se obrana, pro soupeře není snadné nerušeně zakončovat. Ve druhé lize udržel Holý nulu v posledních pěti partiích.
I proto se Artis dotáhl na špici tabulky a slaví postup mezi šestnáctku nejlepších v domácím poháru. „Fungujeme opravdu jako tým,“ pochvaloval si trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|10
|8
|1
|1
|26:10
|25
|2
Táborsko
|11
|8
|1
|2
|21:10
|25
|3
Opava
|10
|6
|4
|0
|18:6
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|11
|5
|2
|4
|20:16
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|10
|4
|1
|5
|11:18
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|14
Č. Budějovice
|11
|2
|2
|7
|9:22
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup