ONLINE: Obrat Artisu nad Prostějovem. Táborsko zničilo Žižkov 6:1! Výhra Kroměříže
Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a drží první místo v tabulce. Bodově je však vyrovnalo Táborsko, které rozdrtilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. České Budějovice porazily Příbram 2:0. Poslední Kroměříž i v deseti výhrou 1:0 ukončila Opavě ligovou neporazitelnost. Artis Brno od 18.00 hraje o třetí místo proti Prostějovu. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.
Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.
Táborsko v sobotu mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.
Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.
Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup