ONLINE: Táborsko zničilo Žižkov 6:1! Artis útočí na třetí místo proti Prostějovu
Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě, severočeský nováček čeká na tříbodový zisk již čtyři kola. České Budějovice porazily Příbram 2:0. Chance Národní Liga pokračuje v sobotu dalšími třemi duely. Táborsko porazilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. Poslední Kroměříž hostí Opavu. Večer od 18.00 zavítá na půdu Artisu Brno Prostějov. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.
Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.
Jihočeši ovládli duel bývalých prvoligových týmů a připsali si do tabulky teprve třetí výhru od sestupu z nejvyšší soutěže. V prvním poločase otevřel skóre Štindl, ve druhém zisk tří bodů pojistil Sunday. Oba soupeři přišli o jednoho vyloučeného hráče: nejprve dostal červenou kartu hostující Málek, po něm i domácí Tischler. Třinácté Dynamo ukončilo sérii čtyř porážek a ztrácí na desáté Středočechy dva body.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup