Švancara o Zbrojovce: Srdcovka! Přístup musí být tvrdší, není to dobré | iSport.cz

Jak vnímáte současnou situaci Zbrojovky, která je po podzimu ve druhé lize až na sedmém místě?

„Tím, že jsem ve Zbrojovce nějak zainteresovaný, sleduji její situaci podrobně. Není to dobré, čekali jsme, že na tom budeme lépe. Na druhou stranu chybí pár bodů na baráž… Postup není nereálný a musíme aktuální situaci napravit. Sám jsem druhou ligu hrál pět let a vím, že to není nic jednoduchého. Každý se navíc na Zbrojovku vyhecuje, takže musí kluci zabrat a předvést větší kvalitu na každém postu.”

Je přece jen vidět nějaké zlepšení?

„No… Myslím, že na něm budeme teprve pracovat. Půjdeme cestou našich odchovanců, nicméně kluci mají velkou nevýhodu, protože kolem sebe nemají žádné Zavadily, Sígly, Švancary… Mohli by jim hodně v kabině pomoct a zároveň dopřát kvalitní nahrávkou gól. Registruji problém, že mladí, které chceme, nemají vedle sebe takovou kvalitu, aby rychleji rostli. Určitě se chceme zaměřit na naše odchovance, kteří jsou dobří – třeba dorost hraje výborně – aby se prosadili. Pokud se neprosadí, budou zkrátka muset odejít a na jejich místo nastoupí noví mladí kluci.“



Mrzí vás, že jméno vašeho srdečního klubu ztratilo v posledních letech prestiž?

„Ano. Ztratili jsme na jménu, zlato v podobě znaku musíme znovu všichni začít leštit. Mladí musejí být pyšní na to, že jsou ve Zbrojovce. To zatím nevidím. Syna v klubu mám a ten pyšný je, vedl jsem ho tomu a chodíme na fotbal, jinak v tomto ohledu ztrácíme. Mrzí mě, že snad nikdo kromě Lukáše Magery není nějaká top hvězda, aby si ji lidé oblíbili a chodili na ni. Přístup musí být tvrdší a přísnější. Když někdo čtyři roky v kabině jen sbírá starty, zatímco klub padá dolu, musí být nahrazen.“

Právě faktor hrdosti asi klub buduje nejobtížněji, že?

„Mladí nemají vedle sebe starší hráče. To je ono. Nejsou mazáci, kteří by v kabině vytvořili nějakou osu borců. Zbrojovka jde správným směrem, ale bude to samozřejmě trvat. Fanoušci tento prvek nevidí, zajímají je výsledky, což je logické, ale tím, že jsem v klubu zainteresovaný, vidím budoucnost pozitivně. Zatím je situace negativní, řekl bych až hodně negativní, ale věřím, že nastolený směr máme dobrý.“

Vyřešil by něco postup? Není potřeba trochu víc času ve druhé lize, aby se tým ustálil?

„Takto nepřemýšlíme. Spíš tak, že Zbrojovka chce postoupit a když se to nepovede, tak příští rok. Není to fráze, ale realita. Nikdo druhou ligu nechce hrát dlouho a myslím, že Zbrojovka udělá všechno, aby poskočila výš. Zatím nám chybí kvalita, abychom týmy kolem sebe přehrávali. Ztracených bodů bylo spoustu, často jsme hráli 0:0, v Třinci a Prostějově jsme prohráli… Věřím, že se může zopakovat situace, kterou jsem jednou zažil ve Zbrojovce osobně. Po podzimu jsme byli 14. a pak jsme postoupili ze čtvrté pozice do první ligy. Kluci k tomu musí však přistoupit tak, že se jim může přihodit změna dresu. Musejí si vážit toho, že mohou druhou ligu hrát. Jinak prostě přijdou jiní. Chybí nám kvalita na krajních postech a zatím to hoří i vzadu. Tyto úseky potřebují být vylepšeny, naopak věřím trenéru Pavlu Šustrovi. Je bývalým mládežnickým trenérem a všechny kluky zná. Pomůže jim, jsem přesvědčený o tom, že v koučovi problém není.“

Jakou roli máte v klubu vy?

„Pomáhám s marketingem. Snažil jsem se klubu pomáhat už od konce hráčské kariéry. To, že jsem ve Zbrojovce zainteresovaný víc, není zase až taková změna. Jsem spíš něco jako kamarád klubu. I kdybych se neangažoval, snažil bych se pomáhat stejně. Mám klub rád a nikdy se mi nepodařilo získat v jeho dresu titul… Chtěl bych pomáhat dál i jako zaměstnanec, nebo funkcionář. Pro mě není Zbrojovka z dlouhodobého hlediska nic negativního, jsem samozřejmě naštvanej, hlavně když nezvládneme zápasy ve druhé lize, ale pokaždé si v úterý řeknu, že musíme jet dál. Snažím se přitom vymýšlet, jak klubu co nejvíc pomoci. Ale chce to čas. Je mi 41 a u fotbalu bych rád zůstal, obzvlášť v Brně. Je to moje srdcovka, takže doufám, že se mi podaří být ve Zbrojovce ještě platnější.“

Život bez Zbrojovky si tedy představit nedokážete?

„Bez fotbalu jednoznačně. Pořád hraju v krajském přeboru a snažím se stíhat i futsal. Každopádně dá se říct, že se málokdy stane, abych chyběl na zápase Zbrojovky. Je to klub mého srdce, vděčím jí za hodně. Díky ní jsem se dostal do velkého fotbalu, vychovala mě k tomu, abych si vydělal i nějaké peníze. Vážím si spoluhráčů, se kterými jsem si mohl na vánočním turnaji zahrát. Vzpomněli jsme si na zlatý časy za Lužánkami… Další věc je samozřejmě stadion. Doufám, že se Zbrojovka dočká i nového stadionu. Témat je víc, ale je mi jasné, že sportovní výsledky jsou první věc, která musí přijít. Když budeme mít titul, v Brně asi nebude jiné téma než stadion. Bohužel jsme sedmí ve druhé lize a momentálně jsou jednání na mrtvém bodě. Nicméně věřím, že je budoucnost jak Zbrojovky, tak nového stadionu pozitivní.“

Určitě sledujete i FORTUNA:LIGU? Co říkáte na její průběh?

„Jaro už bude jen o Plzni se Slavií, což je škoda. Mohl se k nim ještě někdo přidat, věřil jsem Jablonci, ten si ale zaslouží pochvalu i tak. Čekal jsem trochu víc i od Baníku, nicméně rozhodovat se bude už jen mezi vedoucím duem. Zajímavější možná bude boj o záchranu. V okolí sestupových pozic je namočených asi osm týmů, bude to ještě hodně zajímavé.”

Těšíte se asi i na jarní část Evropské ligy, že?

„Jako fanoušek Plzni se Slavií děkuji za to, že tam jsou. Jsem sice Zbrojovák, ale rád se dívám na fotbal. Když hrají „naši“, tak jen dobře. Dělají dobré jméno českému fotbalu. Těším se na zápasy a myslím, že oba soupeři (Genk a Dinamo Záhřeb) jsou hratelní a dalo by se přes ně přejít. Neříkám, že to bude lehká práce, ale kdybychom dostali Manchester United, asi by to bylo o něco složitější.”