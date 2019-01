Mikolanda o trénování, tykání i svém zdraví: Je to jen o 15 prášcích denně | iSport.cz

Během zápasu nejednou stojí až u autové čáry a čtvrtý rozhodčí ho musí upozornit, aby udělal krok zpět do vymezeného prostoru. Trenér Táborska Petr Mikolanda je do přípravného zápasu svých svěřenců se Zbrojovkou Brno během soustředění na Maltě plně ponořen, trénování ho pohltilo. Na jaře se bude snažit zachránit ve druhé lize jihočeský tým, který je zatím na sestupové patnácté příčce.

S trénováním jste začínal u mládeže na Žižkově, pokračoval jste u dorostů Slavie, pak jste převzal áčko na Žižkově, nově vedete Táborsko. Jde vaše trenérská kariéra tak, jak jste si představoval?

„Určitě, protože si myslím, že není dobré, když člověk skončí s fotbalem a jde hned trénovat na nejvyšší úrovni. Samozřejmě, je tu Zinédine Zidane a spol., to byli ale úplně jiní hráči než já. Jsem rád, že jsem si prošel kompletně celou mládeží a pochopil nejrůznější věci. O to víc pak možná chápu problémy mladých hráčů a to, jak jim pomoct do chlapů. To, že jsem šel dvanáct let od mládeže až do chlapů, je za mě správná cesta.“



Jaký je přechod z mládežnického do dospělého fotbalu z pozice trenéra?

V mládežnickém fotbale si furt hrajete. Buď vyhrajete, nebo ne, ale preferujete hráče tak, aby byli do budoucna připravení do mužského fotbalu. V dorostu hrají většinou všichni, aby se zlepšovali. V chlapech je to tvrdá realita, hraje ten, kdo je na tom nejlíp. Hraje se o peníze, o body, o prestiž, o setrvání v ligách. Je tam mnohem větší tlak, který si však my, trenéři, nepřipouštíme, protože to máme rádi. Ale je to obrovský rozdíl.“

Jaké bylo angažmá ve Slavii? Tam jste mládež trénoval v době, kdy se začínal projevovat čínský kapitál a kdy se celý klub zvedal…

„A já k tomu přispěl (úsměv). Jsem rád, že se Slavia zvedá. Mládež je tam fantastická, velice dobře tam pracují. Tím, že je tam trenér Jindra Trpišovský, se kterým jsme hráli a jsme kamarádi, jsme vše dokázali ještě víc propojit. Ve Slavii je to velice dobře nastavené a myslím, že do budoucna bude prosperovat.“