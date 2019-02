Znojmo obětí mafie?! Agent, který objevil Džafiče, měl ovlivnit zápasy | iSport.cz

Podezřele vysoké sázky na „přáteláky“ spustily lavinu. Společnost FederBet upozornila na čtyři podivné zápasy druholigového Znojma, dva hrané na soustředění v Chorvatsku. Ve třech případech šlo o vyšší počet branek, v jednom (proti polskému Sosnowieci) je v podezření ovlivnění chorvatskými rozhodčími. Akce sázkařské mafie? Vypadá to tak. „Začala to šetřit hospodářská kriminálka,“ informoval včera majitel klubu Jiří Tunka. Od celé věci se razantně distancuje.

Klíčovou osobou, ke které se sbíhají linky, je prý Bosňan Spahič. Vlastně Gekovič. Tak se narodil a donedávna figuroval jako hráčský agent. Mezi svými klienty uváděl i dva Čechy, třicetiletého záložníka Antonína Presla z Písku a o pět let staršího obránce Václava Kotrbu z Motorletu Praha.

Dnes nosí zavalitý muž jiné jméno. Prý z rodinných důvodů, které nechtěl konkretizovat. Ani před svými partnery ze Znojma, měl přispět na chod klubu dvěma miliony korun. Nyní se ocitl v podezření, že s dalšími kumpány manipuloval se zápasy. „Tvrdí, že s tím nemá nic společného a bude bojovat za očištění svého jména,“ uvedl Tunka, jenž za svým známým dál stojí. Byť finanční kooperace po propuknutí skandálu skončila.

Znojmo s kontroverzním Gekovičem Spahičem spolupracovalo už dříve, při postupu týmu do nejvyšší soutěže. Tehdy na úrovni hráčské výpomoci. „Dal nám sem jednoho nebo dva hráče, kteří hráli špičku,“ tvrdil Tunka. Fotbalisty z Balkánu nabízel agent i jinam, například do druholigového Táborska. Touto cestou „objevil“ pro Česko záložníka Adnana Džafi če, dnes člena kádru Fastavu Zlín. „Vždy chtěl rychle zaplatit,“ pamatoval si zdroj Sportu.

Ve Znojmě měli se Spahičem dobré zkušenosti, a když se loni nabídl, že klubu vypomůže finančně, Tunka a spol. po této šanci skočili. V létě to rozjednali a v prosinci se dohodli. Nový mecenáš pomohl zajistit týmu dvě zimní soustředění v Chorvatsku, uhradit část výplat a vyplacení dvou akcionářů. „Neměl jsem důvod zjišťovat, jestli jede v nějakých sázkových machinacích, od toho tady nejsem,“ řekl včera majitel jihomoravského klubu, jenž dává od kauzy ruce pryč. Stejně jako celý klub. Zastupitelé však jsou rozčarováni a včera nepřiklepli klubu významnou dotaci. Bez ní dost možná čeká Znojmo boj o holé přežití.

Inkriminované zápasy, v nichž padly minimálně čtyři góly, nebyly podle sportovního manažera Leoše Kalvody ničím výjimečné. Až na pár „drobností“. „Rozhodčí trošku držel Chorvaty. Když jsme se ho ptali, proč nepískal ofsajd, říkal, že se zrovna díval na hodinky,“ popsal Kalvoda situaci ze souboje s Lokomotivou Záhřeb. Na znojemské hráče podle něj žádné podezření nedopadá. „Tam nevidím problém,“ sdělil. „Pískali to ligoví rozhodčí, zrovna měli v Medulinu seminář. Co si tam upekli nebo neupekli, to nevíme,“ doplnil Michal Sobota, technický ředitel.

Znojemští si stěžují, že dosud nedostali na své otázky odpověď od FAČR, která má smlouvu se švýcarskou společností Sportradar. Ta se stejně jako FederBet specializuje na sběr a analýzu dat ze sázení na sportovní utkání. „Ani po druhé urgenci mailem nám neodpověděli,“ informoval Sobota.