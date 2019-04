Budějovice porazily Ústí a zvýšily náskok v čele. Jihlava i Hradec padly | iSport.cz

Dynamo v Ústí od začátku dominovalo, ale dlouho se mu nedařilo proměňovat šance. V druhém poločase hosté ještě přidali a v 59. minutě se dočkali gólu, když si Kladrubský z pozice pravého beka naběhl do vápna a ranou pod břevno na bližší tyč rozhodl. České Budějovice byly celý zápas jasně lepší a prakticky nepustily soupeře do větší příležitosti.

Dynamo využilo zaváhání svých pronásledovatelů a udělalo další výrazný krok k návratu do ligy, kde naposledy hrálo v sezoně 2014/15. Do nejvyšší soutěže postoupí letos přímo poprvé jen vítěz druhé ligy, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž.

"Vytvořili jsme si nějaký komfort, ale dokud to nebude potvrzené, furt musíme makat dál. Byl bych rád, kdyby to bylo co nejrychleji," řekl v České televizi Kladrubský. "Jedeme dál. Víme, že je ještě deset kol do konce, ve hře je ještě strašně moc bodů," dodal trenér Jihočechů David Horejš.

Varnsdorf vyloupil Hradec

Severočeši natáhli svou neporazitelnost na pět zápasů, venku dokonce nenašli přemožitele sedmkrát za sebou. Brankář Radek Porcal vychytal 12. čisté konto v sezoně, čímž se v čele této statistiky osamostatnil od královéhradeckého Radima Ottmara, jenž udržel nulu ve čtyřech předchozích soubojích.

Táborsko remizovalo doma s Třincem 1:1 a posunulo se z předposlední patnácté příčky na třináctou před Chrudim a Prostějov, které mají stejně bodů. Prostějov má navíc utkání k dobru.

Třinec šel v 56. minutě díky záložníku Omastovi do vedení, jenže svěřenci trenéra Mikolandy v 75. minutě zásluhou francouzského obránce Ngimbiho vyrovnali. Táborsko bodovalo ve třetím duelu po sobě. Třinec sice podruhé za sebou remizoval, ale počtvrté v řadě nevyhrál a s 22 body je jedenáctý.

Jihlava po šesti zápasech prohrála

Vysočina, která venku nezvítězila čtyřikrát po sobě, ztrácí z druhé pozice čtyři body na České Budějovice, které navíc mají utkání k dobru. Po zaváhání Jihlavy se na ni v neděli může bodově dotáhnout Hradec Králové, jenž doma přivítá Varnsdorf.

Znojmo doma zdolalo poslední Viktorii Žižkov 1:0 a posunulo se z dvanácté příčky na devátou. Vítěznou branku zaznamenal v 67. minutě slovenský útočník Dominik Kunca.

Znojmo neprohrálo potřetí za sebou a v posledních šesti utkáních nestačilo pouze na Jihlavu (1:2). Naopak Viktoria prohrála potřetí za sebou, aniž vstřelila gól, a celkově podeváté z deseti soubojů.

Chrudim opustila sestupové pásmo

Fotbalisté Chrudimi zvítězili v Sokolově 1:0 a v neúplné tabulce poskočili z předposledního na třinácté místo. Nováček FNL naplno bodoval po čtyřech zápasech, naopak jedenáctý Baník prohrál i ve čtvrtém jarním kole.

Chrudim odolala domácímu náporu a ve 37. minutě se dostala do vedení po Rybičkově samostatném úniku. Sokolov měl po většinu zápasu převahu i velké šance, které však likvidoval brankář Zíma. Těsně před koncem chrudimského gólmana po Lienerově hlavičce zachránilo břevno.

Ve druhém dnešním utkání Pardubice doma remizovaly bez branek s Vlašimí. V tabulce pátí Východočeši uhráli nerozhodný výsledek počtvrté za posledních pět kol. Desátá Vlašim na jaře zůstává bez vítězství.

Výsledky 20. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY:

Vítkovice - Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 87. Matěj

Znojmo - Viktoria Žižkov 1:0 (0:0)

Branka: 67. Kunca

Pardubice - Vlašim 0:0

Sokolov - Chrudim 0:1 (0:1)

Branka: 37. Rybička.

Táborsko - Třinec 1:1 (0:0)

Branky: 75. Ngimbi - 56. Omasta

Hradec Králové - Varnsdorf 0:1 (0:1)

Branka: 13. Kocourek

Brno - Prostějov 1:0 (0:0)

Branka: 59. Magera

Ústí nad Labem - České Budějovice 0:1

Branka: 58. Kladrubský