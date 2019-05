Velký pátek Dynama? Sladký návrat do ligy je po sérii výher blízko | iSport.cz

Distingovaní mladí muži? „Minulou neděli moc ne. Řvali jsme jako blázni,“ s úsměvem vzpomíná Jiří Kladrubský, kapitán budějovického Dynama. Když se s kumpány scházel na dopolední rozcvičku před partií se Sokolovem, v kabině běžel televizní přenos z utkání Chrudim vs. Jihlava: domácí outsider sice neproměnil dvě penalty, přesto vyhrál 4:3.

Dynamo je díky poslednímu kolapsu Jihlavy v komfortní situaci, už čtyři kola před koncem může mít jistý postup do FORTUNA:LIGY. Potřebuje k tomu zvládnout páteční hit v aréně třetího Hradce Králové a pomoc posledního Žižkova, který bude hrát o senzační body v Jihlavě. Kladrubský a spol. musí získat víc bodů než Jihlava, aby po pátku mezi nimi byl rozdíl minimálně třináct bodů. Nynějších dvanáct je málo, protože Dynamo a Jihlavu 12. května čeká šlágr na Vysočině.

„Může se stát, že všechno prohrajeme a Jihlava všechno vyhraje, ale pořád platí, že to chceme ukončit co nejdřív,“ říká Kladrubský. Sám má na tom privátní zájem: koncem května s manželkou čeká narození syna. „Bylo by fajn mít do porodu postup v kapse.“

Budějovice zdobí úchvatná jarní série – vyhrály všech devět zápasů a radovaly se z častých ztrát největších konkurentů. Pokud druhou ligu pravidelně nesledujete, vězte, že Jihlava na jaře uhrála sedmnáct bodů ze sedmadvaceti možných, Hradec jen třináct. „Tajně jsme doufali, že by se to takhle mohlo vyvinout,“ prozradí Kladrubský.

S parťáky prošel půvabnou proměnou: v předchozích třech druholigových jarech bylo Dynamo pro smích, zato letos sebevědomě mašíruje o patro výš. Černobílý tým si zvykl vítězit už na zimním soustředění v Chorvatsku a přenesl si to i do ostrých zápasů. Často se štěstím, sedm z devíti jarních duelů Budějovice vyhrály jen o gól. Včetně žhavého zápasu s Brnem: ač Jihočeši po první půli ztráceli dva góly, nakonec se na Střeleckém ostrově slavil sladký triumf 3:2.

„Byla to krásná ukázka vývoje týmu, jsme dlouho pohromadě a parta funguje perfektně. Loni nebo předloni bychom od Brna dostali čtyřku a to samé minule se Sokolovem. Nehráli jsme dobře, přesto jsme to dokázali ukopat na 1:0,“ vykládá Kladrubský.

Jeho Dynamo může v Hradci protáhnout příjemnou sérii bez porážky už na šestnáct zápasů, jenže „votroci“ potřebují uspět možná ještě víc. Navzdory rozpačitému jaru sice drží barážové třetí místo, ale těsně za nimi číhají minimálně tři další hladoví rivalové.

„Pokud se chceme bavit o baráži, teď se ukáže, kdo je mentálně dost silný na to, aby to zvládl,“ tvrdí hradecký trenér Zdenko Frťala. „Věřím, že to špatné už je za námi.“

V pátek se ukáže.

Program 26. kola – pátek 3. května – 17.00: Vítkovice–Prostějov, 18.00: Jihlava–Žižkov, Hradec Králové–České Budějovice.

Sobota 4. května – 10.15: Pardubice–Znojmo (ČT sport), Chrudim–Třinec, Sokolov–Brno. Neděle 5. května – 17.00: Varnsdorf–Vlašim, Táborsko–Ústí n. L.