Obří kiks Ottmara pomohl Brnu. Hrozná chyba, štvalo brankáře Hradce | iSport.cz

Co se přihodilo?

„Byl tam dlouhý nákop za obranu, viděl jsem, že za ním jde útočník, tak jsem vyrazil proti němu. Míč se svezl po trávě rychleji, než jsem čekal, překvapilo mě to. A při té reakci u odskoku jsem podklouzl a už jsem na to nedosáhl... Hrozná chyba na konci poločasu, který byl od nás dobrý.“

Hned se vám hlavou přehrálo, co jste měl udělat jinak?

„Jasný, to je tak vždycky. Variant bylo asi víc, ale teď už to je v podstatě jedno. Nevybavuji si, že by se mi něco takového někdy stalo...“

Vzápětí dostal váš spoluhráč Jakub Martinec červenou kartu a už jste to měli složité...

„Asi přišla nižší koncentrace. Byli jsme opaření.“

Bylo z vašeho pohledu vyloučení přísné?

„Tohle vůbec nechci hodnotit. Skoro bych za sebe řekl, že přísné bylo, ale co z toho? Rozhodčí to takhle vyhodnotil, faul asi byl a nic s tím neuděláme.“

Tři kola před koncem soutěže vás Zbrojovka přeskočila na barážové pozici. Jak velká to je komplikace?

„Samozřejmě to je komplikace, ale nic nebalíme. Uvidíme, co se s tím dá ještě dělat. Pokusíme se zvládnout poslední tři kola, bohužel už to nemáme ve vlastních rukou, takže musíme čekat na to, jak se vyvinou ostatní zápasy.“

Musí to asi mrzet o to víc, že jste se nahoře drželi hodně dlouhou dobu...

(přikyvuje) „Je to tak, ale na jaře jsme prohospodařili hrozně moc bodů, takže to, že nás Brno přeskočilo, je celkový důsledek. Herně to od nás předtím nebylo až tak špatné, ale nezvládali jsme to výsledkově, protože jsme neproměňovali šance. Teď jsme však udělali sedm bodů za tři zápasy, takže jsme sem jeli s dobrou formou. Bohužel to nevyšlo.“

Nakonec můžete děkovat novému systému, že je šance na postup i z baráže, že?

„Předtím jsem toho úplně fanoušek nebyl, ale momentálně je to pro nás výhoda. Třetí místo bychom brali.“