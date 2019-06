Manažer Zbrojovky Požár: O majiteli s nadhledem i skandální baráži | iSport.cz

Sparťan v Brně. Jak to může fungovat? Tomáše Požára si loni v létě vyžádal do Zbrojovky její tehdejší kouč Roman Pivarník. Ten už je pryč, jeho kamarád v oprašování slavné značky pokračuje. A zjevně ho to naplňuje. Včetně dlouhých debat s majitelem Václavem Bartoňkem, renesančním člověkem s vizáží rockera.

Proč jste po baráži nevystoupili proti rozhodčím tak razantně jako Jihlava?

„My chceme ovlivňovat pouze to, co ovlivnit chceme a můžeme. Z toho důvodu se věnujeme po celou sezonu pouze vlastnímu klubu. Nemáme potřebu si s kýmkoli cokoli vysvětlovat.“

Jenže pak někdo přijde a váš piplaný produkt zásadně poškodí.

„My jsme jasně řekli, že se cítíme být ukřivdění. Považovali jsme to za dostatečný projev nesouhlasu s tím, jak byly ty zápasy vedeny. Myslím, že nebyly v pořádku. Když to skončilo, viděl jsem ty emoce. Ale vážím si toho, že jsme je udrželi v určitých mantinelech. My se zaměřujeme na sebe, na naše klubové prostředí.“

Takže vy jste žádné telefonáty na vedení svazu neprováděli?

„Řešili jsme to samozřejmě velmi intenzivně. Není jednoduché se s tím ztotožnit a smířit. Nicméně teď víme, že v příští sezoně musíme být ještě silnější.“

Vy jste neměli předem informace, co vás čeká?

„Znova říkám: my nevyhledáváme to, co kdo říká. Máme vlastní přístup. Spousta lidi moc mluví. Tohle nás určitě před baráží nerozptylovalo. Věděli jsme, do čeho společně jdeme.“

Vás osobně už neúspěch přebolel?

„Zklamaní jsme samozřejmě byli.