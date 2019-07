Omlazená Dukla jde do druhé ligy. Rodinný klub? To zmizí, tvrdí ředitel | iSport.cz

Červenožlutý klubový autobus Dukly zatím stojí zaparkovaný u plotu arény na Julisce, pravé zadní kolo má podložené klínem. Zatímco v minulé sezoně objížděl nejfajnovější české fotbalové adresy, na podzim vyrazí třeba do Sokolova či Chrudimi. Časy hojnosti minimálně na rok skončily, Duklu čeká druhá liga.

„Bylo jen otázkou času, kdy se sestoupí. Dukla jela z kopce na saních, které neměly brzdy,“ říká nový výkonný a sportovní ředitel Pavel Vandas. Někdejší sportovní ředitel Plzně, protřelý hráčský agent a staronový člen představenstva Dukly má být tím, kdo klub po utrápené sezoně nasměruje na správnou cestu.

10.15 Páteční podvečery na Julisce jsou minulostí. Dukla bude nově hrát domácí zápasy v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne.

„Potřeboval bych, aby letní pauza trvala aspoň půl roku. Do kanceláře přicházím ráno a odcházím večer,“ líčí Vandas, jenž v pozici bosse Dukly vystřídal Michala Šrámka. „Dřív to byl doslova rodinný klub, což podle mě nemá v profesionálním fotbale místo. Tohle zmizí, minimálně dokud tady budu já,“ zdůrazňuje Vandas.

Na léto 2019 už tak pestré dějiny Dukly nezapomenou. Úspěšný obchodník s uhlím a elektřinou Petr Paukner se klubu sice nezbavil, ale po sestupu z první ligy nařídil drastické škrty. Víc než stomilionový rozpočet se smrskl o padesát procent, úměrně s tím šly dolů platy hráčů. Ti s nejvyššími gážemi odešli: žlutý dres Dukly už neoblékají třicátníci Ján Ďurica, Jan Holenda či Jakub Podaný, jenž hostuje v Bohemians. Ze starých mazáků zbyl jen 34letý brankář Filip Rada, novým kapitánem je záložník Daniel Tetour (ročník 1994).

Pád Dukly se nekoná, Paukner pokračuje. Nevyloučil ale stěhování z Julisky

Pro představu: věkový průměr týmu klesl na zhruba dvaadvacet a půl roku. „Kádr se omladil, ale osa mužstva víceméně zůstala,“ popisuje Vandas. „Dukla je pořád zajímavé jméno, které přitahuje. Vzhledem k historii bude pro nové hráče ctí hrát za tenhle klub, což se týká i trenérů a funkcionářů.“

Letní změny nebyly bezbolestné, dobře to odrážely výsledky v přípravě. Z pěti testovacích zápasů Dukla vyhrála jediný. „Většinou jsme šli dolů kvůli prostřídání do druhého poločasu. Když hrála sestava, na které by to mělo v sezoně stát, vypadali jsme dobře,“ vykládá trenér Roman Skuhravý.

Los druhé ligy si s jeho týmem poťouchle pohrál, Dukla v prvních pěti kolech narazí na tři žhavé favority (Hradec Králové venku, Jihlava venku, Brno doma). „Bude to pro nás krásné zrcadlo. Brzy dostaneme odpověď na otázku, jestli myšlenka abnormálního omlazení kádru byla správná,“ tuší kouč Skuhravý.

Na nejrychlejší možný návrat do první ligy se na dejvickém kopci netlačí, ale… „Neuslyšíte ode mě klišé, že chceme plout v klidných vodách, musíme se porvat o špičku. Jestli to bude vypadat na postup, budeme toho chtít využít,“ plánuje šéf Vandas. „Dukla do ligy historicky patří a všichni pro to musíme udělat všechno.“