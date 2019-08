Zázrak Líšeň?! Šéf klubu o trenérovi, platech a vztahu se Zbrojovkou | iSport.cz

Fotbal v Líšni dělá devětadvacet let. Jednou prohlásil, že se na stadionku v postranní uličce bude hrát druhá nejvyšší soutěž. Svůj slib Karel Hladiš splnil a teď se kochá výkony týmu i nadšením fanoušků. „Pamatuji, když se tu hrál městský přebor. Teď sem jezdí mančafty, které hrály první ligu. Člověk si říká, že to ani není pravda,“ vypráví zásadní muž ve vedení nováčka FNL a s hrdostí ukazuje zrekonstruovaný stánek na okraji Brna.

Jste překvapený, jak se vám zatím daří?

„Ne, proč? Dost dlouho jsme se na to chystali. V roce 2006 jsem vyhlásil, že jednou se v Líšni bude hrát druhá liga a dostaví se stadion. To byla jedna podmínka. V únoru jsem byl za šéfem LFA, abych věděl, co to obnáší po stránce hráčské. Chodil jsem na město, jestli je ochotné nám pomoct. Osmnáctého června jsem se dozvěděl, že ano. Schválilo příspěvek tři miliony korun na půl sezony. Za třetí jsem chtěl mít normální vztah se Zbrojovkou. Na poslední chvilku jsme skončili v tabulce první, takže jsme splnili všechny čtyři podmínky a mohli jsme říct „ano“.“

Kolik peněz potřebujete na sezonu?

„Doteď byl rozpočet dvanáct milionů. Abychom byli na dolní úrovni soutěže, potřebujeme ho navýšit na dvacet. Nevím, jak jsou na tom kluby jako třeba Chrudim, ale určitě jsme někde nízko. Odhaduji, že Zbrojovka má šedesát milionů, Jihlava nějakých čtyřicet. V tuto chvíli máme jisté peníze do konce podzimní sezony. Další jednání probíhají, posíláme žádosti. Ale kdo má dnes pohromadě finance na celý rok? Byli bychom rádi, kdyby naše účast v první lize oslovila nějakého většího sponzora. Ten nám chybí. Aby byly v Brně dva opravdu profesionální kluby se vším všudy.“

Co vás dostalo tak nahoru?

„Trenér Miloslav Machálek je v okolí číslo jedna. Když sem přišel, řekl, že se pokusí Líšeň zachránit v MSFL, kdy jsme měli po podzimu 7 bodů, ale že je zvyklý další rok postupovat. První rok po záchraně byl s týmem třetí a druhou sezonu už to vyšlo. Celou filozofii staví na tom, že zná osobně všechny hráče. Dělával pro manažery vyhledavače mladých talentů. Na každé místo si opravdu vytipuje kluka, který se tam přesně hodí. Říkal, že když se nám podaří doplnit mužstvo o jím vytipované hráče, nebudeme nějací otloukánci. Rozestavení dělá i podle soupeře. Ví, jak ty týmy hrají, na to postaví náš mančaft. Já mu do toho nemluvím.“

Jaký je lidsky?

„Je uřvanej…Když jsem ho viděl trénovat u Vyškova, říkal jsem si: Toho bych nikdy nechtěl. (úsměv) Pak jsem sháněl trenéra a jel jsem za ním do Prostějova. Viděl jsem jiného člověka. Znal všechny naše hráče jménem. Věděl, kdo a jak hrál, kdo zavinil gól a co je potřeba udělat. Vzali jsme ho a on nás zachránil v MSFL. Má vysokou školu, je to inteligentní trenér a dobrý psycholog. Kluka klidně seřve, vyžene ho ze hřiště. A další zápas ho postaví. Protože ví, že mu to vrátí. Určitě má potenciál trénovat v první lize.“

Máte s ním uzavřenou smlouvu?

„Ještě ne, ale budeme mít. My si podáme ruku a to stačí. Řekli jsme si, že to tuto sezonu spolu zkusíme.