Nový stadion Hradce? Fanoušci mohou získat kus hřiště, zapojil se i šéf FAČR | iSport.cz

Před dvěma lety v září se v Hradci Králové zbourala západní tribuna. Na bagru tehdy seděl Pavel Černý, klubová legenda, a fanoušci se těšili, že se konečně začne se stavbou nového honosného stadionu, na který čekají už bezmála dvacet let.

Od té doby se však nic podstatného nestalo. Tribuna se zdemolovala, místo ní zůstal nevzhledný hliněný val a votroci hrají své druholigové zápasy v depresivním prostředí s jednou tribunou. Atmosféra na zápasech je současnému stavu odpovídající navzdory tomu, že mladé mužstvo s mnoha odchovanci v sestavě má za sebou solidní podzim, po kterém je na pátém místě tabulky s jednobodovým odstupem na barážové příčky.

Momentálně je výstavba v nedohlednu. Tendr na stadion skončil havárií. Do soutěže se přihlásil jeden subjekt (Metrostav společně se VCES), ovšem jejich společná nabídka zněla na 769,9 milionu korun bez DPH, přičemž maximální cena, tak jak si ji město spočetlo, byla 605 milionů bez daně.

Radnice se nyní pokouší projekt zachránit tržní konzultací. Jinými slovy debatuje s firmami o způsobu zlevnění celé stavby. Pokud ale nedojde ke konsensu na březnovém jednání zastupitelstva, projekt definitivně skončí a bude se tvořit nový, což zabere další roky.

Vzhledem k těmto skutečnostem se FC Hradec Králové odhodlal k záchranné akci s názvem Votroci sobě!

O co jde? Rozhodl se nabídnout symbolickou adopci dílů hřiště o velikosti metru čtverečního všem, kteří chtějí podpořit výstavbu nového stadionu svým hlasem i sponzorským darem. V reálu jde o to, že kdokoli se může registrovat prostřednictvím oficiálních stránek klubu a zakoupit políčko na trávníku pod svým jménem nebo názvem skupiny. Cena je odvislá od toho, v jaké části hřiště si dotyčný parcelu koupí. Pohybuje se od dvou do deseti tisíc za metr čtvereční.

„Hodláme dát najevo, že nás, kteří si v Hradci a v regionu nový stadion přejeme, není málo, a že jsme připraveni pro to i něco udělat. Mohou se registrovat i skupiny, což je pro nás cennější, jelikož se do projektu zapojí víc lidí a bude to mít větší váhu,“ říká tiskový mluvčí Michal Petrák.

Momentálně se lidé mohou registrovat a pole na trávníku virtuálně zakoupit. Platba by přišla na řadu až ve chvíli, kdy se začne reálně stavět. Pokud k tomu dojde, peníze potečou na transparentní účet zřízený městem Hradec Králové.

Akce vzbudila velký ohlas. A to i napříč republikou. Políčko si zavázalo koupit několik známých postav z fotbalového prostředí – Luboš Kubík, Pavel Frýda, Pavel Krmaš, Karel Podhajský, Tomáš Koubek, Tomáš Malinský, Tomáš Holeš, Petr Schwarz, sportovní ředitel Jiří Sabou. Do projektu se zapojil i Martin Malík, předseda FAČR. Ten si vyhradil pole uvnitř branky v hodnotě 10 000 Kč.

„Podobnou iniciativu je potřeba ocenit, protože solidarita je pojem, který ve spojení se sportovním prostředím není samozřejmostí. O to více se mi myšlenka celé akce líbí,“ prohlásil. Pokud by se podařilo obsadit všechna pole, znamenalo by to zisk více než šestnácti milionů korun.

Středový kruh a dvě políčka v místě značky pokutového kopu půjdou do dražby. Ke včerejšku bylo obsazených 597 polí. „Víme, že za tyto prostředky stadion nepostavíme, ale naše akce má smysl především v tom, že nechceme čekat jen s nataženou dlaní, ale být v podpoře výstavby stadionu aktivní,“ říká Petrák.

Pokud k 30. červnu 2021 nedojde k realizaci stavby, rezervace zaniká.

2000 Kč standardní (světle zelená) části hřiště3500 Kč v (tmavě pokutovém zelená) území5000 Kč u (tmavomodrá) rohových praporků10 000 Kč prostor (světle modrá) v brankách

Pozn.: Žlutý prostor okolo středového kruhu a díly okolo značek pro penaltový kop budou později předmětem aukce. Červená políčka už jsou prodána.

Sabou: Cítíme velkou sounáležitost



Také Jiří Sabou si rezervoval jedno z políček trávníku stadionu v Hradci Králové. Coby sportovní ředitel klubu černobílého klubu je nadšený, s jakým ohlasem se u široké veřejnosti setkala akce Votroci sobě! „Políčka se slušně zaplňují. V celé republice cítíme velkou sounáležitost a podporu i od ostatních týmů,“ říká.

Co vás vedlo ke vzniku akce Votroci sobě?

„Jde o akci klubu na podporu výstavby fotbalového stadionu. Původním záměrem bylo rozprodávat sedačky, ale nakonec z toho vykrystalizoval jiný způsob. Zájemci si mohou adoptovat díl hřiště o velikosti jednoho metru čtverečných. Je to něco mezi peticí a sbírkou. Finančním příspěvkem celá akce získá na vážnosti. Prioritně to ale není penězích, chceme spíš ukázat, že stavbu nového stadionu podporuje široká veřejnost. A nejen fotbalová, a nejen hradecká. Všude kam přijedu, tak všichni se ptají, co stadion. Momentálně probíhá jakási záchranná akce, aby se projekt úplně nezastavil. Na přelomu února a března by mělo na městském zastupitelstvu dojít k finálnímu rozhodnutí. My chceme ukázat, jak moc je stadion pro celé město potřebný. Pokud chceme klub posunout, je potřeba něco začít doopravdy dělat a věci dostat do pohybu.“

Vzbudila celá akce ohlas?

„Stoprocentně ano, a velký. Sám jsem byl zvědavý, jak to lidi vezmou. Celé to vzniklo strašně rychle, vychytávali jsme mouchy, nicméně jsem byl strašně mile překvapený reakcemi. Fanoušci se okamžitě začali přihlašovat, přes klub si zjišťovali informace. V tuhle chvíli se políčka slušně zaplňují. Kupují je i lidé mimo Hradec. Jednu parcelu si zavázali koupit pořad Tiki-Taka, jinou zase výrazné fotbalové osobnosti spojené s naším klubem. Byli jsme na svazu za předsedou Martinem Malíkem, ten nás taky podpořil. Má zájem, aby se stadion konečně postavil. V celé republice cítíme velkou sounáležitost a podporu i od ostatních týmů.“

Jde i o jistý vzkaz, možná i nátlak, na hradeckou radnici?

„Nátlak je silné slovo. Hradec je tradiční klub, měl by být v první v lize. My chceme říct, že se o nás nezajímá posledních pět set fanoušků, pět set bláznů, kteří chodí na naši ruinu. Ale že máme mnohem větší zásah, že fotbal děláme dobře a zasloužíme se mít odpovídající zázemí. Hradec je veliké město s významným charakterem, ke kterému fotbal neoddělitelně patří. Stejně tak hokej, divadlo, nebo filharmonie. A my jsme jediní bez odpovídajících podmínek pro práci. A to si nemyslíme jen my, ale hromada dalších lidí. A v rámci naší akce to chceme ukázat. Vnímám, že lidé jsou z neustále se odkládající výstavby stadionu zklamaní. Patnáct let, možná déle, k něčemu neustále vzhlíží a stadion je stále v nedohlednu. Je strašně těžké v téhle negaci okolo celého klubu pracovat. Vždycky jsem byl bojovník, ale v Hradci jsem ve schizofrenní situaci. Bez stadionu je všechno hrozně složitý. Pokud by se měl celý projekt zastavit, bylo by to pro hradecký fotbal extrémně špatné.“

Hledáte mezi známými osobnostmi patrony akce, aby byla ještě víc vidět?

„Ne, vůbec. Takhle neuvažujeme. Jde vyloženě o dobrovolnou věc. Něco nabízíme a je na každém, zda nás chce podpořit. Samozřejmě se scházíme s lidmi mající ve fotbale význam a váhu. Když si pole koupí, jsme jen rádi. Jako třeba právě lidé z pořadu Tiki-Taka. My o tom vůbec nevěděli. Z druhé strany je to pro nás skvělá zpětná vazba, že naši snahu vnímá široká veřejnost a Hradec jim není lhostejný.“

Zastupitelé v Pardubicích nedávno podpořili přestavbu Letního stadionu za částku 430 milionů korun. Jak jste tuhle informaci přijal?

„Lidé v Hradci berou Pardubice jako odvěkého sportovního rivala. Tudíž to nikomu není jedno. My to samozřejmě sousedovi přejeme. Ale zároveň říkáme, že stadion potřebujeme taky. A nutně.“

Majitelé jednotlivých políček zatím peníze na účet neskládají, jen se zavazují slibem. Zaplatit by měli až ve chvíli předání stavby dodavateli. Nemáte obavu, že pak couvnou?

„Tohle jsme samozřejmě řešili. Je jisté, že město založí transparentní účet, na který budou prostředky přicházet. Právně to však není vymahatelné. To bychom ani nechtěli. Pokud pak někdo řekne, že si to rozmyslel, budu poslední, co by se chtěl soudit. Je to vyloženě na dobrovolné bázi, nicméně očekávám, že příslib váhu má, že to dotyčný podporuje a dává do toho určitý vklad. Mohli jsme udělat petici, postavit stan a sbírat podpisy i od lidí, kteří ke stadionu a klubu nemají vztah. Ale to jsme nechtěli. Naším záměrem bylo udělat něco, co bude mít skutečně váhu.“