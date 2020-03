Vaněk: Chci do ligy, ne utíkat. Mladí jsou dnes lenivější, tohle jim stačí? | iSport.cz

Ještě mu nebylo třicet, přesto se Ondřej Vaněk (29) ve Zbrojovce přirozeně ujal role mentora mladých. Mrzí ho, že přístupu nedávají maximum jako on před lety v Jablonci. Byť nebyl vždy vzorným profíkem, tvrdou práci v klíčovém věku mu fotbal posléze vrchovatě vrátil. Na jaře bude bývalá opora Plzně táhnout rodné Brno za přímým postupem do nejvyšší soutěže. „Vím, že na to máme,“ přesvědčuje kreativní záložník v rozhovoru pro iSport Premium.

O největší osobnost FNL nepřišla. Osminásobný reprezentant Ondřej Vaněk nezískal přes zimu poutavé angažmá v zahraničí a je rád, že se domluvil na dlouhodobější spolupráci s mateřskou Zbrojovkou. Její cesta vpřed ho zajímá. „Něco se tady buduje a chci být toho součástí,“ vysvětluje.

Na konci podzimu se s vámi Zbrojovka víceméně rozloučila s tím, že míříte opět do zahraničí. A najednou jste podepsal l smlouvu až do léta 2022. Vysvětlete to.

„Nikdy jsem neřekl, že chci jít za každou cenu ven. Bavil jsem se s agentem, nějaké nabídky byly. Ale žádná zajímavá, abych mermomocí musel odejít. Pak začala zase jednat Zbrojovka, hodila mi podnět. Jsem hrozně rád, že jsme se domluvili. Teď mám klid a vím, kde je moje budoucnost. Dvanáct let jsem byl pryč, v Brně jsem doma. I kdybych tady nehrál, vždycky bych se sem vrátil. Mám tu rodinu, kamarády. Už se těším, až to začne. Příprava je hrozně dlouhá.“

Máte ve smlouvě klauzuli, že můžete odejít?

„Nic takového. Chtěl bych postoupit se Zbrojovkou do ligy. Nechci nikam utíkat. Věřím, že si to sedne a dokážeme to. Vím, že na to máme. Ale je to fotbal, stát se může cokoliv. Když navážeme na konec podzimu, máme velkou šanci jít z prvního místa.“

Dnes je obtížné sehnat slušné angažmá v cizině, že?

„Není to sranda. Mladí kluci si myslí, že na ně venku někdo čeká. Ale