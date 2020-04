Pětadvacítka pro fotbalisty? Mají strach z Shillerové, jsou na dně | iSport.cz

Tohle se vážně nepovedlo. Ve fotbalovém prostředí panuje reálná obava z podání Pětadvacítky. Výhružka Aleny Schillerové, že fotbalisté by o kompenzační bonus žádat neměli a v opačném případě by na ně mohli zakleknout zaměstnanci finančních úřadů, má svůj přímý dopad. Desítky, možná stovky profesionálních fotbalistů zvažují, zda si – byť v těžké životní situaci - přidělávat další problémy. „Ti z nás, kteří jsme žádost podali, přesvědčujeme ostatní, ať se zachovají stejně. Je to bizarní,“ štve záložníka Adama Vlkanovu. V Hradci Králové se situace řeší každý den. Stejně tak v jiných klubech... Mají fotbalisté právo na podporu? Diskutujte na iSport.cz »

Pětadvacítka je kompenzační bonus, jehož cílem je zajistit prodloužení přímé podpory pro OSVČ poškozené v důsledku koronaviru. A tento status mají i profesionální fotbalisté.

Lavinu pochyb způsobilo prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové. Ta uvedla, že nechá na samotných fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct o pětadvacet tisíc. Po jejím soudu by prý neměli. A dodala klíčové věty: „Nechceme prostě začít buzerovat, ale jestli se tam objeví nějaký fotbalista, a to může být i někdo jiný, někdo, kdo si o tu 25 řekl a pak to z přiznání nevypadne, že byl nějak postižen, tak tam ty nástroje jsou, jsou tam prostě,“ řekla doslova Schillerová.

Strach se začal plížit fotbalovým prostředím. Zcela neoprávněně. Protože drtivá většina fotbalistů, odhadem osmdesát procent, morální nárok na jednorázový měsíční příspěvek rozhodně má. Obzvlášť poté, co v mnoha klubech v reakci na pandemii přistoupili na plošné krácení platů.

„Slova paní Schillerové mě nahlodala. Řešil jsem to se svojí účetní a ta mi jednoznačně řekla, že zažádat mám,“ vypravuje Adam Vlkanova, záložník druholigového Hradce Králové. „Plno kluků se leklo stejně jako já. Přitom před jejím vystoupením jsem byl rozhodnutý, že o Pětadvacítku zažádám. Mám status OSVČ, nepobírám žádné statisíce a musím se nějak živit.“

V hradecké kabině, a nejen v ní, je téma podání žádosti dennodenním tématem. Hráči chodí za trenéry či dalšími funkcionáři v klubu s dotazy, jak se mají zachovat. „Často to řešíme. Ti z nás, kteří jsme už zažádali, ostatní přesvědčujeme, ať zahodí obavy a zachovají se stejně. Na příspěvek máme nárok. Proč bychom o něj neměli žádat? Z vlastní zkušenosti vím, že někteří živnostníci mají mnohem vyšší příjmy než my, a stejně nemají problém o Pětadvacítku zažádat. A nikdo to neřeší. Tak kde to jsme,“ rozčiluje se Vlkanova.

Zaplatí nájem a jídlo a nic jim nezbude

Sám hraje v druholigovém klubu a moc dobře ví, v jaké výši se základní platy pohybují. Mnohdy nepřesáhnou dvacet tisíc. Někteří se prý dostali do takové platební neschopnosti, že jim nezbylo nic jiného, že si vyplnit žádost. I takové případy nastaly.

„U nás v kabině jsou kluci, kteří berou třeba patnáct, osmnáct, dvacet tisíc a z toho dvanáct tisíc zaplatí nájem, koupí si jídlo a pomalu nic jim nezbude,“ naštvaně líčí.

Pro profesionální fotbalisty, nejen na úrovni druhé ligy, ale i mnohdy v té první, jsou zásadní příjmovou položkou bonusy. Pokud se mužstvu výsledkově daří, tak si přijde na zajímavou částku. Pokud ne, může mu na konci měsíce přitéct na účet jen základní mzda.

Fotbalisté ale nyní odměny nepobírají. Zápasy se nehrají, ligy jsou zastavené. I proto má – i pro ně - program 25 důležitý význam.

„Prémie jsou pro nás hodně důležité a vzhledem k přerušení soutěže o ně přicházíme. Pamatuji si, že v sezoně, kdy jsme s Hradcem postupovali z druhé ligy do první, jsem nebral na základu skoro nic, ale jak jsme neustále vyhrávali, vydělal jsem si slušné peníze. Dvakrát tolik, než byl můj základní plat,“ vypravuje pětadvacetiletý hračička, o něhož je velký zájem mezi prvoligovými kluby.

Problémy se řeší i v první lize

Podle informací iSport.cz panuje podobná situace napříč všemi kluby. Vyjma těch finančně nejsilnějších. Proto Vlkanova ostatním vzkazuje, ať nedají na nátlak ministryně Schillerové a o Pětadvacítku zažádají.

„Přece se nemůžeme bát. Ona si myslí, že bereme statisíce korun. To je samozřejmě absolutní nesmysl. Vůbec nezná prostředí. Tyhle problémy se neřeší jen v druhé lize, ale i v první. Žádný hráč, pokud není ve Spartě, ve Slavii nebo v Plzni, nebere žádné velké peníze. Chápu, že ministryně financí nemůže znát příjmy fotbalistů, ale tak si to měla od někoho zjistit a až potom něco pronášet,“ doplňuje Vlkanova.

Českých hráčů se veřejně zastali reprezentanti Vladimír Coufal s Tomášem Koubkem, či brémský univerzál Theo Gebre Selassie. Všichni vyjádřili kolegům podporu a doporučili žádost podat.