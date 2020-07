FORTUNA národní liga | Talent Hlavatý (22) o drobné postavě, Plzni i Hložkovi: Vývoj neurychlíte | iSport.cz

Na útulném pardubickém stadionku Pod Vinicí uzrál Michal Hlavatý v zajímavého hráče. Dvaadvacetiletý záložník táhne svými góly a asistencemi překvapivého lídra soutěže, který valí za postupem do první ligy. Další důležitý krok k tomu můžou Pardubice udělat v pátek v Chrudimi. „Věříme, že to klapne,“ říká kmenový hráč Plzně. V rozhovoru pro iSport Premium popisuje právě i prostředí ve Viktorii, problémy s přechodem do dospělého fotbalu i se svou subtilní postavou, v zamčené části najdete také informace o tom, kde by měl Hlavatý působit v příští sezoně, i o dalším mladíkovi, který patří Viktorii - Lukáši Matějkovi.

Z pohledu kariérního vývoje je pravým opakem Adama Hložka. Zatímco sparťan má v sedmnácti letech figuru jako dřevorubec, podobně talentovaný Michal Hlavatý si se svými šestašedesáti kilogramy hledá místo na slunci o poznání složitěji. „Přechod do dospělého fotbalu je asi ten nejsložitější krok,“ uznává subtilní záložník věcně.

V předchozích dvou sezonách jste ve druhé lize nedal jediný gól, v této jich máte na kontě už deset. Kde se to ve vás vzalo?

„Vlastně ani nevím. (směje se) Když jsem do Pardubic přišel, trenéři mi vtloukali do hlavy, že bych góly mohl dávat. Asi je to stylem fotbalu, který mi tady fakt vyhovuje. Myslím si, že gólů mohlo být i víc, ale po těch dvou sezonách je to jak dar z nebe.“

Sokolov, kde jste předtím působil, vám tedy nesedl?

„Neřekl bych, že mi nesedl, ale v Sokolově jsme hráli o záchranu, zatímco v Pardubicích hrajeme o postup. V tom to asi bude, s kluky si vyhovíme víc.“

Dělal si z vás trenér Pavel Horváth legraci, že jste nedal za celou sezonu gól?

„Pan Horváth ne, spíš spoluhráči. Trenér se mě snažil povzbudit, my jsme přece jen celkově v Sokolově moc gólů nedávali.“

Jak jste se vůbec v Pardubicích ocitl?

„Už po prvním roce v Sokolově mi volal asistent trenéra pan Shejbal, ať jdu do Pardubic. Tehdy jsem se rozhodl zůstat ještě v Sokolově, ale když mi zavolal loni znovu, jestli se už konečně uráčím přijít, řekl jsem, že rád. Pan Shejbal mě zná z reprezentace, přitáhl díky tomu do Pardubic už pár kluků.“

MICHAL HLAVATÝ V SEZONĚ 2019/20 24 startů

2 081 minut

10 gólů

3 asistence

5 žlutých karet

Napadlo vás, že budete hrát s Pardubicemi o postup?

„Spíš jsem si přál, abychom hráli nahoře. Odešli někteří klíčoví hráči, úplně se s námi nepočítalo. Ale podle přípravných zápasů jsem cítil, že by to mohlo fungovat. A ve finále to funguje docela dobře.“

Je těžké odrážet atak Zbrojovky Brno, která byla hlavním favoritem na první místo?

„Upřímně si myslím, že pro ně je to horší než pro nás. Máme náskok, oni musejí dotahovat. My spíš můžeme – a určitě chceme. Ale není to jednoduché, Brno se zlepšilo, předvádí dobré výkony, ale my víme, za čím si jdeme a věříme, že to klapne.“

Připoutal jste na sebe pozornost klubů z první ligy. Je těžké to ustát?

„Nevím, jestli se o mně hodně mluví. Spíš vnímám, že svými góly a výkony, které jsou konzistentní, můžu mužstvu víc pomoct. Je to pro mě povzbuzení, dává mi to krev do žil.“

Berou vás už protihráči jinak?

„Asi jo. Trenér se snaží mě na to i připravovat, že jsem ve druhé lize už trošičku známější, že už tolik prostoru mít nebudu. Ale věří mi, že bych se s tím měl popasovat, tak se mu to snažím splácet.“

Nebyl jsem ani takticky vyzrálý

Stále patříte Plzni, do které jste přišel z Příbrami. Neukousl jste si tehdy příliš velké sousto?

„Když přišla nabídka z Plzně