FORTUNA národní liga | Přijde Zbrojovka o šanci na postup? Nechci o tom přemýšlet, říká Požár | iSport.cz

Celé jaro fungují jako vítězný stroj, vytrvale nahánějí lídra z Pardubic. A teď, tři kola před koncem, další rána. Pokud Zbrojovka nedokáže pod sebe Východočechy ve finiši sezony stlačit a kvůli koronaviru v Karviné se skupina o záchranu nedohraje, druhé největší město republiky bude dál bez nejvyšší soutěže. To by byla malá tragédie. „S touto variantou vůbec nechci pracovat,“ odmítá černý scénář Tomáš Požár, sportovní manažer klubu.

Kdo sleduje FNL, ten má jasno: Brno předvádí na jaře nejlepší fotbal v soutěži. Naposledy zmuchlalo čtvrtý Žižkov 6:1, dere se do útoku a soupeře přehrává. Právě Viktoria je posledním pokořitelem Zbrojovky, na konci října ji udolala 1:0. Od té doby tým ze Srbské fičí tabulkou vzhůru. Ale...

Druhé místo nakonec nemusí stačit ani na postupovou naději přes baráž. Ta se letos vůbec nemusí hrát. „Samozřejmě to vnímáme, ale nevyvedlo nás to z koncentrace. Pořád máme za ryze sportovní cíl skončit první," reagoval Požár na odložení víkendových duelů skupiny o záchranu. Tahle situace nepřímo, a přitom zásadně, ovlivňuje i nižší FNL.

Lehce se může stát, že nahoru půjde jen vítěz soutěže. V tuhle chvíli jsou na vrcholu pořád Pardubice, hýčkající si jednobodový náskok a duel v Třinci k dobru. Pro Zbrojovku, která vyhrává jako kapela na sobotní zábavě, je to frustrující. Největší rival totiž neuvolnil nohu z plynu. „Na nás je, abychom vyhrávali. Myslím, že už jsme se naučili hrát pod tlakem. A věřím, že oni někde ztratí," modlí se manažer slavné značky, která přišla o první ligu v roce 2018.

Před rokem nezvládla i kvůli skandálnímu výkonu rozhodčích baráž s Příbramí (3:3, 0:0), letos jí stojí v cestě senzačně rozjeté Pardubice a teď už také COVID-19. Zákeřný protivník, který může udeřit kdykoliv a kdekoliv. „Vůbec o tom nechci přemýšlet," křižuje se Požár nad představou, že Brno skončí za Východočechy a nedostane šanci vykopat si úspěch v baráži.

Tohle si radši do hlavy nedává. „Doba je dynamická, furt se něco děje. Nejdřív v Mladé Boleslavi, pak na Slavii, v Třinci a teď v Karviné. Jsou možnosti, jak to celé uchopit, aby se sezona dohrála. To chceme od začátku," věří, že se rozhodne řádně na hřišti a s kompletní porcí zápasů. „Zatím se vždycky našly nástroje, jak to řešit co nejefektivněji," podotýká.