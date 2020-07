FORTUNA národní liga | Brno slaví ligu. O nikoho nepřijdeme, říká kouč. Dorazit má opora Prostějova | iSport.cz

Pardubice si mohou zajistit postup do FORTUNA:LIGY • Pavel Mazáč/Sport

Pardubický kapitán Jan Jeřábek slaví postup do ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Pardubice v sobotu dokonaly úžasnou cestu, postup do první ligy slavily po 51 letech • Pavel Mazáč (Sport)

V Brně se bude slavit! Zbrojovka se po dvou letech vrací mezi elitu, na barážový stres nedojde. Hráči v pátek nastoupili dovolenou a v pondělí se tým sejde už jen kvůli oslavě postupu. „Jsem šťastný. Těší mě, že naše práce, kterou jsme na jaře odvedli, byla zaslouženě oceněna,“ uvedl trenér Miloslav Machálek. „Je to krásný dárek k mým pondělním narozeninám,“ dodal.

Velká úleva pro druhé největší město. Brno opouští „prales“ a těší se na bitvy s tuzemskou špičkou. Dvě dlouhé sezony ve FNL byly završeny papírovým postupem z druhého místa. „Na oslavu nemám myšlenky, je potřeba řešit spoustu jiných věcí,“ reagoval Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky. Sám tušil, jak to na ligovém grémiu dopadne. „Měl jsem předem indicie,“ přiznal.

Brno pod vedením kouče Machálka prohrálo jediný duel, v listopadu na Žižkově. Přesto manko na Pardubice nestáhlo. A už se začínalo chystat na náročnou baráž. Páteční zpráva proto vzbudila v Srbské ulici velké nadšení. „Do cesty nám bylo položeno hodně překážek. Ať už jde o karty, zranění. Tyhle dvě varianty jsou srozumitelné,“ kvitoval výsledek jednání, který vrátil na jih Moravy fotbalovou radost. „Je to kolektivní dílo,“ doplnil.

O nejvyšší soutěž už slavný klub nepřijde. Hráči si oddechnou, příprava začne na přelomu července a srpna. Vedení čeká hektika kolem kádru. Mužstvo je potřeba citlivě posílit, zároveň udržet opory. „Myslím, že o nikoho nepřijdeme. Musela by přijít super nabídka,“ byl přesvědčen Machálek.

Setrvat by měl i střelec Antonín Růsek, asi největší klenot. Navzdory interesu Jablonce a Baníku. „Tonda měl problémy zdravotního rázu, nebyl v úplně optimální pohodě. Podzim měl lepší než jaro. Hráči, kterým už mohla být druhá liga málo, teď můžou zůstat. Tím se vše vyřešilo. Zbrojovka je dobrá adresa,“ nepochyboval kouč.

Prvním novým hráčem by se měl stát ofenzivní záložník Jan Koudelka z Prostějova. Další jména zatím jsou v šuplíku. V příštích dnech se vše naplno rozjede. Další posily určitě dorazí. „Konečně víme, na čem jsme,“ ulevil si trenér. „Nespali jsme, ale odvíjí se to od ekonomiky. Dopředu jsme byli výborní, směrem do defenzivy situace ideální nebyla.“

Mezi nejlepší půjde Brno skromně, s ambicí na záchranu. „Nebudeme si nalhávat, že mezi první a druhou ligou není rozdíl. Ale chci věřit, že tým, který máme, je konkurenceschopný,“ prohlásil Požár. „Musíme si zvyknout na tempo první ligy, je o level výš. Čeká nás náročná práce, na druhou stranu budeme mít nováčkovský elán. Tím jsme schopní to vyrovnat. Hráčům se snažím vštípit do hlav zdravé sebevědomí,“ sdělil Machálek.