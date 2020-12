Vrba na fotbale v Česku. Weber se o místo bát nemusí, smál se Mysliveček

Zkušený funkcionář František Mysliveček působil v Plzni, podle některých informací by mohl začít pracovat v konkurenční Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Pavel Vrba a David Limberský skáčou do bazénu během plzeňského soustředění • Jaroslav Legner / Sport

Oba platí za strůjce zlaté plzeňské éry. Trenér Pavel Vrba a sportovní manažer František Mysliveček byli v uplynulé dekádě úzkými spolupracovníky – a ne náhodou skončili ve Viktorii krátce po sobě. Dnes se oba pánové sešli ze staré známosti na druholigovém zápase Dukla – Hradec Králové (1:1), nic víc za tím prý nebylo. „Příchod pana Vrby do Mladé Boleslavi jsme určitě neřešili,“ řekl iSport.cz manažer středočeského klubu, který v této sezoně zůstává hluboko za očekáváním.

Po devíti kolech je ambiciózní Mladá Boleslav na 14. příčce, pouhé dva body nad sestupovým pásmem. A teď o víkendu lehla na hřišti beznadějně poslední Příbrami. Přesto je pozice trenéra Jozefa Webera podle všeho zatím pevná. Letos v únoru ostatně podepsal novou smlouvu, která byla prezentována jako nevypověditelná.

Kamery České televize nicméně při středečním utkání Dukly s Hradcem Králové (1:1) zachytily sportovního manažera středočeského klubu Františka Myslivečka v družném rozhovoru s Pavlem Vrbou, který je zpět doma po relativně krátkém angažmá v bulharském Ludogorci Razgrad.

A každý ví, že majitel mladoboleslavského klubu Josef Dufek má pro velká trenérská jména slabost, vždyť dokázal získat například i Karla Jarolíma.

Vrbova stínu se však podle všeho Weber bát nemusí.

„Příchod Pavla k nám do Boleslavi jsme určitě neřešili,“ odpověděl se smíchem Mysliveček na přímou otázku iSport.cz. „Jen jsme si spolu zašli na zápas, který byl podle nás zajímavý. Pavel si stejně chce do zimy odpočinout, teprve pak zváží, co a jak dál.“