Straka zvedl Třinec ze dna a srovnal tým s hokejem: Jsme ocelové kobry!

Emoce. Srdíčko. Tataráček. Nad motivačními metodami trenéra Františka Straky se můžete usmívat, jak chcete. Ale on stále dokazuje, že umí. Zoufalý Třinec ve F:N lize zvedl neskutečně. „Jsme ocelové kobry!“ usmívá se. A mluví i o tom, jak coby sparťan vzpomíná na sestup Sparty z roku 1975, pod který se mimo jiné výrazně podepsal právě Třinec.

Jak jste přišel na kobry?

(usměje se) „To byla taková situace... Naši brankáři Jirka Ciupa s Marťasem Pastornickým si pouštějí písničky před zápasem, aby se nabudili. Já slyšel z kabiny hudbu. Byly tam nějaké píšťaly. Opravdu to znělo, jako když máte proutěný košík, otevřete ho a z něho vyleze kobra. Přišel jsem do kabiny a říkám: ‚Ježiš, co to tady máme za kobry!?‘ Haló z toho bylo neskutečné, takhle kobra vznikla. Od té doby máme i pokřik s kobrama. A řeknu vám, má to něco do sebe. Kobra, když se cítí ohrožená, tak zaútočí. Takhle jsem to i klukům hned podával. Taky jsme byli v neskutečném nebezpečí. Budeme muset být jako ta kobra, která umí správně a účinně zaútočit a pak se zase stáhnout. To se mi hodilo do krámu. Proto kobry.“

Ocelové kobry?

„Jsme v Třinci, ne? Takže ocelové kobry. Hlavně potřebuji, aby kluci měli i ocelové zdraví. Kádr je na jisté úrovni, ale když z něho vypadnou určití hráči, tak se kvalita malinko vytrácí.“

Jak se vám povedlo Třinec resuscitovat?

„Vzali jsme to za správný konec. Když jsem přicházel, situace nebyla jednoduchá. Nula bodů, skóre 3:12, to bylo úplně šílený. Dali jsme to celkem dohromady. Dostali jsme se z nebezpečného pásma, ale poslouchejte mě, my jsme na půl cesty! Dobře se na to kouká, uhráli jsme čtrnáct bodů, ale ničeho jsme ještě nedosáhli. Neustále kluky nabádám k jedné věci - k pokoře. Bod za bodem.“

Upřímně, věřil jste při svém příchodu, že by se tým mohl bodově takto zvednout?

„Já jsem věřil. Opravdu. Že budeme mít čtrnáct bodů, s tím asi nepočítal nikdo. Možná někteří počítali s tím, že bychom se mohli dostat nad poslední místo. Ale upřímně řečeno, já taky nečekal, že jízda bude tak dobrá.