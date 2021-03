Šéf Hradce Sabou hlásí: Chceme do ligy! Vlkanova je věčné téma

Třetím rokem je klíčovou figurou klubu. Vášeň a extrémní úsilí, které vkládá do své práce, zatím nepřineslo očekávané výsledky. V předchozích dvou sezonách Hradec vždy parkoval na čtvrtém místě. Teď chce víc. Mnohem víc. „Chceme do ligy, pro úspěch děláme všichni maximum,“ tvrdí Jiří Sabou, bývalý nekompromisní středopolař Žižkova a Teplic. Právě dnes druhá liga startuje, její lídr jede hned zítra k extrémně důležitému zápasu na trávník líšeňského pronásledovatele.

Hradec je už čtvrtou sezonu v druhé lize. Nastal čas, aby se vrátil mezi elitu?

„Souhlasím. Na jaře se chceme o postup do ligy poprat. Nakročeno máme dobře, po podzimu jsme první. Na druhou stranu často říkám, že ukázaná platí. O postupu se můžeme bavit, jak chceme, ale docílit ho můžeme jedině na hřišti.“

V roli výkonného ředitele, posléze sportovního ředitele působíte v Hradci už třetím rokem. Chápu správně, že jarní část má být jakýmsi nepsaným vrcholem vaší manažerské práce v klubu?

„Takhle to neberu. Do Hradce jsem přišel s tím, že se budu snažit poskládat konkurenceschopné mužstvo, které v blízké budoucnosti postoupí do ligy a bude v ní hrát důstojnou roli, to vše v návaznosti na výstavbu nového stadionu. Dali jsme dohromady tým a jako tým fungujeme. Od představenstva klubu přes Richarda Jukla, mě, realizák, hráče, celý úsek mládeže, ženské v prádelně, chlapy v údržbě… Áčko je vždy výkladní skříní celého klubu, za dobu mého působení prošlo velkou obměnou. Skončili hráči, co tu byli dlouho, nebo ti, co u nás být nechtěli. Velký prostor dáváme mladým fotbalistům, za pochodu sbírají cenné zkušenosti. Nyní jsme se dostali tak daleko, že by bylo alibistické říkat, že nechceme postoupit. Zároveň si uvědomujeme, že každý soupeř proti nám hraje na hranici svých možností, v každém utkání jsme favoritem, musíme vyhrávat a jsem zvědavý, jak si s tím poradíme. Týmu věřím, můžeme to dokázat, ale víc to nechci rozebírat. K úspěchu se musí sejít více faktorů a všechno do sebe zapadnout. Chceme do ligy, pro úspěch děláme všichni maximum.“

Po sezoně vám končí smlouva, stejně tak trenérovi Zdenku Frťalovi. Je její prodloužení podmíněno postupem?

(rozesměje se) „Nemáte tam lehčí otázku? (dlouho přemýšlí) V Hradci jsem tři roky, možná bylo mou výhodou, byť se to nemuselo někomu líbit, že jsem přišel zvenčí a neměl na nikoho žádné vazby. Dělám tady fotbal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v klubu jsou v mých očích lidé, kteří mají charakter a vášeň. Jako hráč jsem nesnášel prohry, fotbal jsem dělal srdcem, měl to vydřené a takový jsem i jako ředitel. Myslím, že nějaká práce je za námi vidět, samozřejmě vždy se vše hodnotí podle výsledků. Svoji smlouvu neřeším, ani to není otázka na mě, s trenérem Frťalou jsem domluvený, že rozjedeme jarní část a v dubnu si řekneme, co dál.“

Mnozí se shodují, že Hradec má nejsilnější kádr za posledních minimálně pět let. Vnímáte to stejně?

„U hráčů mě zajímá v prvé řadě jejich charakter, samozřejmě ve spojení s hráčskou kvalitou. Chci kluky, kteří se nespokojí s průměrností, mají sny, touhu, pracují na sobě, chtějí se zlepšovat a dosáhnout úspěchu. Hodně hráčů v dnešní době chce nejdříve peníze a až potom hrají. Ne vždy se vše povede, vždycky proti vám stojí soupeř, který chce také vyhrát (odmlčí se)… Nicméně vnímám, že tým je hladový, že má kvalitu a sílu a že kluci, co jsou tady, bojují za Hradec, chtějí vyhrávat a není jim lhostejné, jestli prohrají.“

Po postupu se v lize fantasticky adaptovaly České Budějovice, nyní i rivalské Pardubice. Máte kádr natolik dobře složený, že v případě postupu by neměl o patro výš existenční problémy?

„Smekám před Budějovicemi i Pardubicemi. Je vidět, že oba kluby budovaly týmy určitou dobu a nakonec byly odměněny. Upřímně říkám, že to, jak se Pardubice prezentují v lize, jsem nečekal. Víceméně hrají s hráči, kteří vybojovali postup do ligy, o to je to všechno cennější. Kvalitu druhé ligy není vůbec radno podceňovat. Co se týká nás, budu se opakovat – tyto otázky jsou teď předčasné. Celou dobu se snažíme namixovat tým tak, aby byl schopný ve druhé lize dominovat a v první pak konkurovat. Ale ještě tam zdaleka nejsme. Jdeme krok za krokem. Teď nás čeká Líšeň, pak Jihlava, a tak dále.“

Jednou nohou na odchodu byl už několikrát Adam Vlkanova. Je on tím hráčem, který by měl klub dotáhnout k postupu?

„Vlčák je věčné a vděčné téma. Pro nás je samozřejmě jednou z nejvýraznějších osobností v týmu. Je užitečný, pro každou obranu soupeře nepříjemný, i když třeba v téhle sezoně zatím není tolik produktivní. Hradec ale není jen o něm, což on moc dobře ví. Naši hru máme postavenou na týmovosti, jedinec v kolektivním sportu nic nezmůže.“

Udržíte ho v Hradci i po sezoně?

„Adam má v klubu platnou smlouvu, máme spolu nadstandardní vztah, samozřejmě se vzájemným respektem v rolích ředitel a hráč. Chce hrát ligu, což je pochopitelné, a on ví, že ho tady nechci a ani nemůžu držet donekonečna. Pokud na něj přijde nabídka, která bude adekvátní jednoho z nejlepších hráčů druhé ligy, jsme ochotni jednat o případném přestupu. Ale priorita i pro něj je, aby ligu hrál od léta v Hradci.“

Na konci podzimu jste zbytečně ztratili několik bodů a prošustrovali výraznější náskok v tabulce. Trápí vás mentalita mužstva?

„To nebylo mentalitou. Jestli nás na konci podzimu něco trápilo, byla to koncovka. S Prostějovem jsme prohráli 0:1 v zápase, který jsme měli vyhrát o tři čtyři góly. S Duklou jsme uhráli bod na hřišti těžkého soupeře, to jako ztrátu neberu. A nepovedlo se nám jen utkání doma s Varnsdorfem, ve kterém jsme také remizovali. I v něm jsme ale měli šance. Bylo by super mít o pět bodů více, nemáme je, ve výsledku je to ale spravedlivé, v některých utkáních jsme zase měli štěstí. Musíme koukat dopředu. Trenér je dost zkušený, v kabině už taky sedí borci, kteří mají něco za sebou, mentalita týmu je v pořádku, kluci to chtějí dokázat.“

Momentálně máte v klubu starosti s nemocí COVID-19, bojuje s ní trenér Frťala i někteří hráči. Panuje obava, že to fatálně ovlivní začátek jara?

„Stoprocentně. Doba je ale taková. Dopředu nelze nic plánovat, člověk vlastně žije ze dne na den, koronavirus ovlivňuje životy všech lidí. V našem případě jde o zákon schválnosti. Hráče testujeme každý týden, dva měsíce se držíme a se začátkem soutěže nám to tady začne padat. Jsem v tenzi, to je jasné, ale neovlivním to a možná i tohle je zkouška naší odolnosti. Musíme si s tím poradit, pro všechny je to stejné, i proto máme široký kádr.“

Jaká bude vaše největší zbraň? Fyzicky i silově nadupaný útok?

„Věřím, že naší největší zbraní bude soudržnost a týmovost. Musíme táhnout za jeden provaz na hřišti i v celém klubu. Jedině tak můžeme být úspěšní. Mužstvo skládáme tak, aby bylo vyrovnané od brankáře až po hroťáka.“

Je velmi pravděpodobné, že za dva roky bude stát v Pardubicích nová fotbalová aréna. V Hradci pořád nic, k zahájení stavby je pořád daleko. Dosahuje frustrace maximální výše?

„Pardubicím to přejeme, určitě jim nezávidíme. Ze své pozice výstavbu stadionu ovlivnit nemůžu. Vím, že není úplně jednoduché všechno sladit, ale z města jdou signály, že vše pokračuje podle plánu a výběrové řízení by mělo klapnout. Musíme tak všichni doufat, že se na podzim opravdu začne stavět, což by byla ta nejlepší zpráva pro celý klub i pro celou hradeckou fotbalovou veřejnost.“

Pokud postoupíte, zřejmě by malšovický stadion nedostal licenci. Nepostrádá vaše snažení smysl, když nevidíte světlo na konci tunelu?

„Ale já světlo na konci tunelu vidím, stadion bude, takto blízko k němu nikdy nebylo a já věřím, že už se vše dotáhne. Licenci nyní neřeším, momentálně ji máme. Zároveň připravujeme podklady k udělení na příští ročník, a pokud by to vypadalo, že postoupíme a licenci nedostaneme, budeme muset řešit azyl podobně jako loni Pardubice. Ale na to je teď brzy.“