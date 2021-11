Jediná porážka, od té doby Zbrojovka jede. Nemáme nic jisté, říká Požár

Zbrojovka je bodový válec. Mužstvu prospěl letní comeback útočníka Jakuba Řezníčka, který se po pomalejším rozjezdu rozstřílel. Vpředu má k ruce zdatné pomocníky Ševčíka, Hladíka, Přichystala. Tohle kvarteto obstarává góly, strhává zápasy na stranu svého týmu. Nedá se čekat, že by někdo ve zbytku sezony svrhnul favorita z trůnu. Vše jede podle plánu.

Proč Brno šéfuje F:NL? Je to prosté. Má nejlepší ekonomické zázemí a nejvyzrálejší kádr s rozdílovými individualitami. Hlavně v ofenzivě. A taky štěstí. „Mužstvo věří, že si pokaždé vytvoří dvě tři situace a promění je. Nepřestane věřit do poslední chvíle, že utkání dokáže zvrátit. Máme hráče, kteří mají na tuto soutěž určitou nadstavbu a kvalitu,“ popisuje manažer Požár.

Také podle něj mohla mít pozitivní přínos facka v Prostějově, kde Dostálkův výběr ve třetím kole herně propadl a prohrál 0:2. „Byl to direkt. Výstraha, po které jsme asi zpozorněli a zvýšili koncentraci,“ připouští manažer. „V té době ještě nebyly některé individuální výkony na patřičné úrovni jako teď. Třeba na Řezňovi bylo vidět, že na jaře v Teplicích tolik nehrál. Chyběla mu herní praxe a zápasová kondice. Postupně udělal obrovský posun. Dostal se do pracovní teploty, která je pro nás zásadní.“

Od krachu v Prostějově ztratili Řezníček a spol. body jen za nečekané domácí remízy s Varnsdorfem s Vyškovem. Jinak samé triumfy, byť vesměs vydřené, těsné. „Doufám, že nikdo z nás nevnímá, že máme něco jistého. Pořád je to křehké. Náskok není takový, abychom si mohli říct, že je hotovo,“ varuje Požár před víkendovou bitvou na Dukle. To bude další těžká prověrka. „Každý soupeř nás chce porazit a dohnat,“ tvrdí.

Mužstvo přišlo na čas o mazáka Pavla Zavadila, který si poranil sval. Teď už je fit a začal bojovat o místo v sestavě. Nebude to mít snadné. „Pro mě je Zavoš trošku jiný hráč. Už jsme byli kolegové, on měl stejnou pozici v Opavě. Diskutovali jsme na odlišná témata a z této role pro mě moc nevyskočil. Naše debaty jsou jiné,“ připomíná Požár záložníkovu několikaměsíční roli sportovního manažera ve slezském klubu.

Proto k Zavadilovi přistupuje speciálně. Nevidí v něm jen fotbalistu se smlouvou do konce sezony. „Měl smůlu na zranění, do toho přišla nemoc. Věřím, že už to má za sebou a ještě nám výrazně dokáže pomoct. V kabině i na hřišti. Má můj obdiv. Na to, kolik mu je let, je ve skvělém stavu. Na svých dovednostech nic neztratil,“ oceňuje.

O tom, v jaké fázi jsou rokování se Sport Investem, Požár vyprávět nechce. „Nejsem určitě ten pravý, kdo by o tom měl mluvit. Mě si najal majitel na nějaký úkol, který se snažím plnit.“