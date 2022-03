Blecha o Zbrojovce i boji ve Slavii: Udělal jsem dojem, druhá liga zoceluje

Za čtyři roky ve Vlašimi se Filip Blecha vypracoval do pozice špičkového hráče druhé ligy. Loňský podzim měl famózní, nastřílel osm gólů a přidal čtyři asistence. Zbrojovka o něj vehementně stála i bez mezistanice ve Slavii. A tak se ocitl v Brně další Pražák. „Zatím jsem žádnou nenávist nepoznal, všechno jen v legraci,“ pochvaluje si odchovanec Bohemians.

Nemrzí vás, že jste nedostal ve Slavii větší příležitost?

„Věděl jsem, že poletím na soustředění a tam dostanu šanci porvat se o místo v týmu. Byla to výzva. Jenže kádr je široký a konkurence velká. Uzdravovali se navíc hráči, kteří byli předtím zranění. Vedení se rozhodlo, že půjdu někam na hostování. Nebylo to pro mě zklamání. Přišel jsem jako hráč bez ligových zkušeností. Navíc už nejsem dvacetiletý talent. Nedopadlo to, ale myslím, že jsem určitě nezklamal a udělal slušný dojem.“

Brno vám vybral klub?

„Řešily se nějaké varianty v první lize. To šlo ale mimo mě. Brno mělo eminentní zájem už před mým přestupem do Slavie. Udělalo se to na rok a půl, protože je velký předpoklad, že Zbrojovka postoupí. Celé hostování je k tomu směřované. Náskok není luxusní, ale je příjemný. Můžeme být trošku uvolněnější. Kdyby to nevyšlo, což nepředpokládám, je na dohodě klubů, co by bylo dál.“

Filip Blecha v přípravném utkání Zbrojovky proti Opavě, které brněnský celek ovládl 3:1 • Foto Facebook / FC Zbrojovka Brno

Je ve Zbrojovce vyšší kvalita než ve Vlašimi?

„Je tu víc zkušenějších hráčů. Ve Vlašimi byla na podzim hodně vysoká kvalita, i v Brně jsme hráli vyrovnaně. Herně je to plus minus srovnatelné, ale zkušenost kluků ve Zbrojovce je v některých situacích znát. I díky tomu tým dokázal skoro vždycky dát nějaký gól a vyhrávat. V útočné fázi je kvalita. To se ukazovalo také v přípravě. Pevní jsme i v obraně. Po mém příchodu jsme ve třech zápasech inkasovali jediný gól, a to ještě smolný.“

Cítíte se jako hráč do základu?

„Uvidíme, jak vyběhneme v prvním kole. Cítím se dobře. Druhá liga hráče zocelí, hlavně dřív bývala hodně soubojová. Někdo to ani nemusí zvládnout, nesedí mu. Dost hráčů říká, že je těžší hrát v ní než v první lize. I kvůli těžším terénům.“

Jste odchovanec Bohemians, takže máte srdce u Botiče?

„Pokud se s mateřským klubem nerozejdete nějak ve zlém, vzpomínáte na něj většinou v dobrém. Ty kluky, s nimiž jsem tam tehdy byl, jsem měl rád. Třeba Tondu Vaníčka, což je můj nejlepší kamarád. Hrával jsem i s Martinem Dostálem nebo Davidem Bartkem. To je už ikona Bohemky.“