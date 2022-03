Řezníčkova paráda. Trefil se nůžkami. A trávníkáři musí zavézt díru, smál se

To byl parádní gól! Jakub Řezníček se trefil nůžkami • Facebook / FC Zbrojovka Brno

Centr, střih a parádní gól! Levou, pravou nebo hlavou? Brněnský forvard Jakub Řezníček si nevybírá. Pro obránce představuje noční můru. Bránit ho? Nelehký úkol. Pokud se mu naskytne možnost, umí se trefit i nůžkami. Jedny takové vystřihl v závěru pátečního utkání druhé ligy proti Prostějovu. „Byla to spontánní akce,“ usmíval se třiatřicetiletý kapitán Zbrojovky po výhře 4:1.

Běžela první ze tří nastavených minut, Zbrojovka střežila dvougólový náskok. Hosté z Prostějova se už smířili s tím, že ze Srbské si žádné body neodvezou. Dohrávalo se jen z povinnosti. Přesto přišla ještě jedna poslední útočná akce domácích fotbalistů.

Brněnský zadák Jan Moravec poslal zprvu nevinně vypadající centr do hostujícího vápna, po zkratu v prostějovské defenzivě ale míč plachtil k Řezníčkovi. Tedy spíš kousek za něj. Fyzicky vyčerpanému forvardovi se už nechtělo balon dobíhat. Co s tím? V tom dostal nápad. „Byla to spontánní akce. Nejsem moc obratný typ,“ usmíval se útočník Zbrojovky na pozápasové tiskovce.

Ve třiatřiceti letech se položil do vzduchu a parádními nůžkami skóroval. „Viděl jsem, že gólman šel do centru a brána je prázdná, tak jsem to zkusil. Nevěděl jsem, jestli se nějaký hráč nevrátí na čáru, naštěstí jsem se otočil a balon byl v síti,“ popsal Řezníček trefu. „Jsem rád, že jsem se taky prosadil,“ dodal.

Aktuálně má stěžejní muž ofenzivy Zbrojovky na kontě už jedenáct tref v šestnácti duelech. Tenhle gól pro něj má ale z pohledu krásy největší hodnotu. Trefit se nůžkami? To se vám nepovede každý den. „Vlastně to nezkouším vůbec, ani na tréninku. Jen mě to v tu chvíli napadlo, když míč tak dobře letěl,“ poznamenal.

Kromě uznání ze strany spoluhráčů se stal také terčem vtípků. „Kluci si ze mě dělají srandu, že trávníkáři musejí zavézt díru,“ smál se. „Každý gól je pro sebevědomí dobrý, ale hlavně že jsme zápas zvládli. Všichni kluci do toho dali maximum. Moje trefa byla jen třešnička na dortu a velké povzbuzení do dalších bojů.“

Zbrojovka výhrou 4:1 nad Prostějovem na domácím trávníku splnila povinnost. Nasázela čtyři branky, do tabulky zapsala další tříbodový zápis a navýšila náskok na čele druhé ligy na průběžných dvanáct bodů před městským rivalem z Líšně.