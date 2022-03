Válel za Slavii, získal tituly. Teď se přes svět Belaid zjevil ve druhé lize

Vytratil se potichu do Indonésie, hrál v Iráku, Bahrajnu, Kyrgyzstánu. Nenapadlo by vás, že Tijaniho Belaida (34) letos na jaře potkáte ve druhé české lize. Vzpomínáte si na toho šikulu v záloze, který válel za Slavii a získal s ní dva tituly? Teď oprašuje povadlou kariéru v Jihlavě. „Měl tendenci se vrátit do Česka, kde byl velmi spokojený,“ říká trenér Jan Kameník.

Možná jste si mysleli, že dávno fotbal nehraje. Tijani Belaid, Francouz s tuniskými kořeny, vymetal v posledních letech exotické štace. Nikde se dlouho nezdržel. Ani na divukrásném Borneu. „Myslím, že to souvisí i s jeho životním stylem, poznáváním cizích krajin. Takhle to měl nastavené, navíc dostal z těch zemí nabídky,“ podotýká kouč Jan Kameník.

V evropském klubu působil Belaid naposledy před pěti lety, kdy se minul v řecké Verii. Jinak to frčelo na jiných kontinentech. Dvakrát Tunisko (Club African) a Indonésie (Borneo a Sriwijaya), Bahrajn (Al-Muharak), Irák (SC Erbil), Kyrgyzstán (Alay Osh). „Ze Slavie si ho pamatuju jako platného hráče ve středu zálohy,“ vybavuje si Kameník, jenž o světoběžníkovi debatoval mimo jiné s Davidem Hubáčkem.

Současný asistent ve Zlíně s rodákem z Paříže válel v „sešívaném“ dresu. Vzpomínky na něj má i obránce Ondřej Šourek, který dnes působí u jihlavské mládeže. „Všichni se shodli na tom, že jde po stránce techniky a herní inteligence o excelentního hráče.“

V Jihlavě je kreativec Belaid od února. S týmem odjel na soustředění do Chorvatska. Oťukal se s týmem, s koučem. Následně došlo k dohodě o jeho působení na Vysočině do konce sezony. V prvním kole proti Zbrojovce (0:3) absolvoval druhou půli, naskočil i včera proti Ústí nad Labem.

„Zpočátku to bylo o tom, jestli se tady bude hráči líbit a jestli s ním budeme spokojeni my. Dali jsme si nějaký čas,“ popisuje Kameník. „Počítáme s tím, že postupně ho zapojíme víc. Určitě přijde moment, kdy nastoupí od začátku,“ dodává.

Posila velkého jména to je. Ovšem Belaid hrál naposledy mistrák loni v květnu. Logicky postrádal herní vytížení, zápasovou praxi. Rozhodně to neproběhlo ve stylu: Jsem tady, sedněte si ze mě na zadek. „Ale hned od prvního tréninku jsme viděli, že je to fotbalista, který má svoji kvalitu. Je technicky zdatný. Vidí situace, které jsou velmi obtížné. Rozhodli jsme se, že budeme rádi, když tu zůstane,“ líčí trenér, jenž dříve vedl například prvoligový Zlín.

Bývalého slávistu bere i jako mentora mladých, kterých má Vysočina v kádru plno. Navíc pomáhá v komunikaci s francouzským útočníkem Mamem Tallem, který angličtinou nevládne. „Jedná se o velké posílení týmu,“ tvrdí sportovní ředitel Lukáš Vaculík.

Když se Belaid objevil na trhu a nebránil se příchodu na Vysočinu, druholigový klub po něm sáhl. „Interně jsme si řekli, že by určitě stálo za to ho oslovit. Absolvovali jsme spolu dvě videokonference. Vyústilo to ve spolupráci,“ shrnuje Kameník. „Fotbal ho pořád baví, má ho rád. Jinak by tady asi nebyl. Spolupracuje se mi s ním velmi dobře.“