Pokud Vlašim zdolá Teplice, postup do ligy bere. Azyl by měla v Příbrami

Fotbalisté Vlašimi by v případě postupu do FORTUNA:LIGY hráli domácí zápasy v Příbrami • Facebook / FC Sellier & Bellot Vlašim

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele fotbalové Vlašimi Petra Lajdy by byl postup do české nejvyšší soutěže splněným snem, klub ale musí uvažovat hlavně racionálně. Vedení druholigového vicemistra se v případě úspěšné baráže s Teplicemi bude snažit najít řešení, aby středočeský klub mohl poprvé v historii hrát mezi elitou. Vzhledem k nevyhovujícímu stadionu by ale Vlašim nastupovala k domácím utkáním v Příbrami.

Vlašim ve stoleté historii klubu nikdy do nejvyšší soutěže nepostoupila. Teď je dva zápasy od velkého úspěchu. Ve čtvrtek nastoupí v prvním duelu baráže v Teplicích a v neděli přivítá 15. celek uplynulého ročníku první ligy na svém stadionu.

„Kdo by nechtěl hrát první ligu? Postup by byl splněným snem našich fanoušků, realizačního týmu, hráčů i vedení klubu. To je jedna strana mince, tou druhou je naše připravenost hrát Fortuna ligu,“ řekl Lajda ČTK. „V pozici předsedy klubu musíte v první řadě uvažovat racionálně. To, co vám říká srdce, musí být až druhotné,“ dodal.

Šéf vlašimského fotbalu přiznává, že překážek je zatím celá řada. „Ekonomická i sportovní náročnost a hlavně požadavky na infrastrukturu jsou výrazně vyšší než ve druhé lize. Pokud si postup vybojujeme a najdeme takové řešení, které nám umožní důstojně nejvyšší soutěž hrát, tak ji přihlásíme. V opačném případě ne,“ řekl.

Svěřenci kouče Martina Hyského by v případě postupu museli najít azyl pro domácí zápasy, podobně jako v této prvoligové sezoně Hradec Králové a Pardubice. Stadion v Kollárově ulici totiž nesplňuje podmínky pro první ligu.

„Už dva měsíce jednáme s jinými kluby o možnosti hrát Fortuna ligu na jejich stadionu. Ze tří variant jsme nakonec vybrali Příbram. V Jihlavě hrát nemůžeme, protože je na Moravě, a na Žižkově proběhne rekonstrukce, po které teprve bude stadion splňovat požadavky pro první ligu,“ vysvětlil Lajda, proč by padla volba na 80 kilometrů vzdálenou Příbram.

Na vlašimském stadionu by muselo dojít na modernizaci osvětlení, vyhřívání trávníku nebo rekonstrukci tribun. „Ve spolupráci s městem stadion postupně vylepšujeme, museli bychom ale najít dalšího investora,“ podotkl vlašimský funkcionář. „Jsme skromný klub, myslím, že druhou ligu hrajeme s jedním z nejnižších rozpočtů. Na druhou stranu nikomu nic nedlužíme a vím, že hráči k nám chodí rádi. V případě postupu bychom museli navýšit rozpočet zhruba o 15 milionů korun,“ odhadl Lajda.

Vlašim se opírá o spolupráci s pražskou Slavií, ze které má v této sezoně devět fotbalistů na hostování. „Se Slavií jsme detailněji náš případný postup neřešili. Spolupráce s celým vedením Slavie je ale naprosto skvělá a věřím, že by se nám i s jejich pomocí podařilo vytvořit konkurenceschopný tým. Ale to předbíhám,“ řekl Lajda. Nechce ale nic měnit na klubové filozofii. „Hrajeme s mladými hráči a tak tomu bude i nadále. Ať v první nebo druhé lize,“ dodal.