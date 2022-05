Návrat legendy! Trenér Rada míří do Dukly, na Julisku jde i Jinoch

Tak přece! V kuloárech se o tom mluvilo posledních několik dnů – a brzy to bude pravda. Spojení Petra Rady s Duklou se znovu obnoví. Trenérský rekordman v počtu prvoligových zápasů (442) se na Julisku vrátí po třiceti letech: za svůj srdcový klub hrál naposledy 29. února 1992. V týmu se sejde i se svým synem Filipem, jenž v Dukle chytá patnáct let.

„Výsledky Dukly z poslední doby jsou vzhledem k 45milionovému rozpočtu neuspokojivé, proto dělám kroky, které by měly vést k tomu, že tým bude hrát o postup,“ řekl pro iSport.cz Petr Paukner, majoritní vlastník Dukly. „Jedním z těchto kroků je angažování zkušeného trenéra Rady.“

Třiašedesátiletý trenérský bouřlivák má pestrý fotbalový životopis, který je hodně provázaný s Duklou. Jako hráč s ní ve dvaaosmdesátém vyhrál titul a dohromady za ní nastoupil k 245 ligovým utkáním. Do Dukly přišel v patnácti a ligovou premiéru měl na podzim 1979. Po devíti sezonách odešel do Německa, vrátil se na jaře 1991. Koučoval obě pražská „S“, krátce vedl reprezentaci a naposledy působil v Jablonci, odkud odešel na konci dubna. Druholigovou Duklu bude trénovat poprvé, což potěší nejen klubové legendy. Ačkoliv se mu napůl v žertu přezdívá Plukovník, stejně jako například jeho někdejší spoluhráč Ladislav Vízek má hodnost nadporučíka.

„Petr Rada je renomovaný trenér a hlavně duklák. Slibuju si od něj, že dokáže hráče v nejlepším slova smyslu zbláznit, což teď podle mě kabina potřebuje,“ vysvětlil Paukner, jenž se rozmýšlel mezi sázkou na mladého trenéra (ve fotbalovém zákulisí se skloňovala jména Radoslava Kováče, Ondřeje Smetany či Pavla Šustra) a právě Radou.

„Dohodli jsme se na rok a pak uvidíme, co to přinese,“ řekl Paukner. Po konzultaci s Radou přivádí i nového sportovního ředitele Josefa Jinocha, jenž pracoval ve Slavii, Liberci či Mladé Boleslavi. „S trenérem Radou se sešli už v Jihlavě, znají se. Pan Jinoch fotbalu rozumí a má cit pro výběr hráčů, pro Duklu by to měla být pozitivní změna,“ poznamenal Paukner. Pro úplnost: sportovním ředitelem Dukly byl v posledních dvou letech Jan Staněk.

Klub z Julisky zažívá šedivé časy. Před třemi lety sestoupil z první ligy a návrat se zatím nepovedl. Nejblíž byla Dukla v létě 2020, kdy si vybojovala vstupenku do baráže, jenže ta se kvůli koronaviru v Karviné a nedohrané ligové skupině o záchranu nakonec zrušila. V dalších druholigových sezonách byl dejvický tým osmý a devátý. Po trenérovi Romanu Skuhravém přišel Bohuslav Pilný, jemuž po minulém ročníku skončila smlouva.

Teď Dukla vyhlíží éru Petra Rady.