ANKETA ve druhé lize: Regule složité, až likvidační. Zdůvodnění hlasů pro

Jak se kluby ze druhé ligy staví k tomu, že budou muset vybudovat vyhřívání trávníku a umělé osvětlení? • FOTO: Koláž isport.cz Už za dva roky bude i ve druhé lize nutné mít umělé osvětlení, za další tři přibyde povinnost vyhřívání trávníku. Jak nové regule ovlivní kluby druhé a třetí ligy? Oslovili jsme vybrané kluby s otázkou: Co říkáte na nové opatření, tedy zavedení umělého osvětlení od sezony 2024/2025 a vybudování vyhřívání trávníku od sezony 2027/2028, a k čemu takové pravidlo může vést?

Martin Vozábal, výkonný ředitel FC Táborsko Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Co si o tom myslím, je jedna věc, druhá, že to prostě musíme udělat. Jednoduše řečeno, nechceme dopustit, aby z Tábora zmizel ligový fotbal proto, že tu nebudeme schopní udělat osvětlení. A když se ty věci povedou, fotbal u nás zase získá lepší kulturu, bude se hrát na lepších terénech, hráčům to zlepší podmínky, možná budou zdravější. Investice, o kterých se bavíme, jsou nemalé, to víme všichni, tak asi budeme muset všichni pěkně poprosit u municipalit. Pamatuju si to z Budějovic, a to byla první liga… Jedna věc je, že to nejdřív postavíte, ale druhá, až to budete provozovat. A kdo má vyhřívání, ví, co chodí za faktury, jakmile se to pustí… Tím chci říct, že i LFA by se měla zamyslet, co po klubech chce, když příspěvek pro druholigový klub na celý rok činí něco přes dva miliony korun. Pak se samozřejmě nabízí otázka, jestli se nesníží počet mužstev, nejspíš to k tomu skutečně povede. Protože co si o tom může myslet takový Vlasta Gabriel z Varnsdorfu, to nechtějte vědět…“ Výkonný ředitel FC Táborsko Martin Vozábal • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Nechtěl jsem se k tomu vůbec vyjadřovat, ale jednu jednoduchou věc vám k tomu nakonec řeknu. Zvedl jsem ruku pro, a to jenom pro to, abych to měl úředně, že to je rozhodnutí LFA, se kterým pak půjdu na město, a že je potřeba tohle a tohle. A oni mi tam řeknou, jestli jo, nebo jestli s tím mám jít k šípku. Jinak to samozřejmě smysl nedává, zrovna koukám z okna na náš stadion a vidím za chvilku asi tisíc věcí, které bych potřeboval udělat spíš, než si zapustit trubky do trávníku. Za rok se má grémium nad tímto tématem sejít znovu a tam se uvidí a zhodnotí, jak kdo pokročil, a jestli se to rozhodnutí nebude odkládat. Když to bude platit, hrozí zánik regionálního fotbalu, a pak jsem zvědavý, odkud budou Liberec, Teplice nebo Jablonec brát ročně těch dvacet dětí, pro které si sem jezdí. A totálně se odstřihne profesionální fotbal od neprofesionálního, prostupnost druhé a třetí ligy nebude žádná.“ Fotbalisté Varnsdorfu zdraví fanoušky • Foto Facebook / FK Varnsdorf

Tomáš Linhart, statutární ředitel MFK Chrudim Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Je pravda, že pro některé kluby bude takové pravidlo ne přímo likvidační, ale určitě složité. Týká se to třeba i nás, Táborska, Varnsdorfu, Třince, Vyškova… Jelikož ale infrastruktura druhé ligy je taková, snažíme se tímto krokem možná vytvořit i tlak na města, aby se zlepšila. Za Chrudim říkám, že pro to prostě musíme udělat maximum, mrskli jsme nad sebou bičem, třeba nás to nakopne. Prostupnost soutěží, zejména tedy mezi druhou a třetí ligou, je úplně tristní právě už z důvodu nevyhovujícího zázemí klubů, stejně tak si vezměte, kolik druholigových klubů by mohlo jít hrát zítra první ligu? Ta teze, že na Česko tu máme profi klubů až až, je na místě, objevuje se, a skutečně se může stát, že to povede ke zúžení, za sebe bych byl ale rád, kdyby k tomu nedošlo, kdyby se to pravidlo dařilo klubům splnit, aby reprezentanti do dvaceti, devatenácti let měli svou soutěž, kde mají hlavní vytížení.“ Statutární ředitel MFK Chrudim Tomáš Linhart • Foto Mfkchrudim.cz

Martin Chalupecký, jednatel MFK Vyškov Stav stadionu vůči usnesení: s umělým osvětlením, bez vyhřívání hrací plochy. To je stav drnovického azylu, vyškovský stadion nesplňuje licenční podmínky hlavně kvůli stísněným prostorům v zázemí a taky kvůli šatnám, kam musí jít hosté i domácí společnou cestou. „Předně, bavíme se o velkých investicích a z toho vyplynou podle mě dvě věci. Buď se do toho projektu zapojí municipality, města, a pomohou s financováním, případně třeba i Národní sportovní agentura, pak by to celé mohlo vyznít velmi pozitivně. Nebo je to čistě eliminační krok, kterému zejména v tomto náročném období nerozumím. Nejde o to jen něco postavit, vybudovat, ale taky to provozovat, a vezměte si, jak obrovské náklady mají kluby na energiích už teď. Ten krok v principu zkvalitňování soutěže chápu, ale myslím si, že by si zasloužil lepší načasování, teď je nevhodné, aby byly kluby zatíženy dalšími skutečně obrovskými výdaji. Nebo se musí prostě říct bé, tedy jak to bude s financováním. Pozitiva to přinese jen ve chvíli, kdy se to celé podaří, což je pro mě trochu složité si představit, zlepšila by se prostupnost první a druhé ligy, mohli bychom se sami pokusit o sportovní zázrak, to by bylo hezké. Ale tam ještě zdaleka nejsme. Co se týče nás, zůstáváme i pro následující ročník v Drnovicích, kde jsme spokojení a cítíme se tam dobře.“ Vyškov hraje své domácí zápasy ve druhé lize na stadionu v Drnovicích • Foto Mfkvyskov.cz

František Jura, předseda 1. SK Prostějov Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Těmto opatřením v zásadě rozumím jako jednomu z kroků na cestě ke kvalitě a atraktivitě českého fotbalu. Může to být výhoda při jednání o marketingových právech a rozdělení peněz pro kluby druhé ligy. V našem klubu bereme nastavené termíny jako realitu, na kterou se budeme muset připravit. Má to samozřejmě také druhou stranu mince. Pro stát bohužel sport není prioritou a klubům tak nezbude nic jiného, než vyvíjet tlak na samosprávy měst a také na jednotlivé kraje. Jinak to nejsou schopni sami realizovat. Za mě je nezbytně nutné, aby se zásadně navýšil rozpočet pro sport a to celkově. To znamená v položkách na samotnou činnost a také na investiční programy. Sportovní infrastruktura je v žalostném stavu. Národní sportovní agentura musí tyto investiční programy na podporu sportovní infrastruktury začít vypisovat a to včetně umělého osvětlení a vyhřívaných trávníků. Kluby začínají mít existenční potíže. Máme problémy už s penězi na provoz, o investičních prostředcích ani nemluvě. Pokud se něco zásadního nestane, tak vcelku reálně hrozí, že na podzim spousta klubů a spolků své sportoviště bude muset uzavřít. Jestli se grémium může kvůli tomuto pravidlu zužovat, v tuto chvíli netuším, ale samozřejmě se to může stát. Problémy budou mít zcela jistě i kluby ČFL a MSFL, které by chtěly postupovat.“ Předseda 1. SK Prostějov František Jura • Foto Profimedia.cz

Karel Hladiš, předseda SK Líšeň Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Obecně vítám každou snahu o zlepšení podmínek pro fotbal, naše stadiony jsou oproti zahraničním slušně řečeno horší. Před třiceti lety měla Líšeň jednu škvárovou plochu, bez tribuny a pořádných kabin, dnes jsme již spoustu věcí zlepšili, samozřejmě požadavek na umělé osvětlení a vyhřívanou hrací plochu nás zaskočil. Chápeme vedení LFA, že chtějí prodloužit možnost hraní v podstatě i v zimních měsících nejen pro první, ale i pro druhou ligu a to s ohledem na termínovou listinu FIFA a UEFA. Chápeme vedení LFA, že kvůli televizním přenosům i z druhé ligy chtějí rozšířit počet stadionů, ze kterých lze vysílat i ve večerních hodinách, ale zatím nemáme ani studii, jestli to je vůbec v Líšni možné provést, jakou to má finanční náročnost, takže jsme souhlasili s tím, že si uděláme nějakou malou studii proveditelnosti a ekonomické efektivnosti zavedení umělého osvětlení a vyhřívání trávníku a s touto informaci vystoupíme na LFA. Bez konkrétních čísel to ale nelze řešit. Uvedu smyšlený výpočet – jestli osvětlení bude stát v pořizovacích nákladech 10 milionů, budeme svítit třeba pětkrát do roku kvůli televizi a tím se zvýší příjem televizních práv třeba o 4 miliony ročně pro každý klub druhé ligy, tak to stojí za tu snahu se tím zabývat. Jestli by všechny náklady měl nést klub, tak je nereálné v této době něco takového plánovat.“ Zaplněná tribuna v Líšni při utkání s Varnsdorfem • Foto PATRIK UHLÍŘ / MAFRA / Profimedia

Petr Hrazdílek, předseda FK Třinec Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Já se toho hlasování zdržel, připadá mi to doslova jako likvidační krok vůči některým klubům. Upřímně si neumím představit, že se něco takového podaří zrealizovat, můj osobní názor je, že se to v takovém případě odloží o dva roky. Chápu, že fotbal a jeho prostředí se musí kultivovat, fandím tomu, každopádně z našeho pohledu je takové usnesení nesmyslné. My jsme klub z hokejového města, jsme rádi, že hrajeme druhou ligu, je to pro nás ideální soutěž a respektujeme, že i kdybychom náhodou hráli o postup výš, tak nás možná radnice ani nepustí, protože pro ni je logická priorita podpora zejména hokeje, je to zcela v pořádku. Pro 35tisícové město není reálné podporovat hokej na takové úrovni a k tomu hypoteticky fotbal při zamýšlených nákladech. Pro nás absolutně nedává smysl, abychom investovali desítky milionů korun do osvětlení a vyhřívání, a ještě to potom draze provozovali, to je zcela mimo naše možnosti, ale i mimo naše ambice. Přitom pro některá města je druhá nejvyšší soutěž vděčná, chodí tam lidi, je to tradice, podívejte se třeba na Varnsdorf, zaslouží si uznání. A co ten teď bude dělat? Možná to povede ke zúžení grémia, to se může stát, každopádně ale pro kluby třetí ligy bude ještě nemožnější usilovat o postup výš, profesionální fotbal se tímto krokem jakoby uzavře. Nechci prorokovat nic nekalého, ale pár celkům ve druhé lize se bude určitě hodit, že za ně pomalu nebude mít kdo postoupit z ČFL, nebo z MSFL.“ Předseda FK Třinec Petr Hrazdílek • Foto Fotbaltrinec.cz

Petr Lajda, předseda FC Sellier and Bellot Vlašim Stav stadionu vůči usnesení: bez umělého osvětlení, bez vyhřívání hrací plochy „Představte si, že budete stavět chalupu, ruce od hlíny, rozpočtově jen tak tak, a vaše žena vám tam bouchne vířivku a saunu. Počítám, že ji asi nepochválíte. Takhle mi to celé připadá. Řešíme věci, které jsou zbytné, namísto toho, abychom se věnovali těm opravdu nutným, vždyť řada druholigových klubů nemá pořádně dobudované tribuny, sociální zázemí, a má si dát do hlíny vyhřívání. To je naprosto mrtvá investice, když si vezmeme, že druhá liga se termínově dá v pohodě zvládat bez toho. Já u nás pamatuju za deset let, co to dělám, snad jeden odložený zápas kvůli sněhu. A že s tím pomůžou města? Už vidím ty babičky, co si na menších obcích na chodnících lámou kotníky, jak budou jásat, že radnice dá desetinu rozpočtu na vyhřívání fotbalového trávníku. Ty kluby s ambicemi ať to mají, pro ně je to vůči první lize důležité. Další věc, totálně zamrzne prostupnost druhé a třetí ligy, a nás několik klubů ve druhé lize to ohrozí, tím se zase může narušit posloupnost při výchově hráčů, ti už pomalu budou růst jen v béčkách velkých prvoligových klubů. Předseda FC Sellier and Bellot Vlašim Petr Lajda • Foto Fcsbvlasim.cz