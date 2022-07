Karviná vykročila za návratem vítězně, zdolala Třinec. Slaví i Vyškov

Fotbalisté Karviné po jarním pádu z nejvyšší soutěže zvládli vstup do druholigové sezony a v úvodním kole vyhráli vysoko 3:0 ve slezském derby v Třinci. V druhém dopoledním utkání Vyškov ve svém domácím azylu v Drnovicích porazil Chrudim rovněž 3:0.

Zatímco největší favorit na postup do ligy Dukla Praha v pátek na úvod sezony prohrála doma s Líšní 0:1, další z aspirantů na nejvyšší soutěž nezaváhal. Favorita poslal ve 22. minutě do vedení střelou k tyči Mikuš a v poslední dvacetiminutovce se za hosty prosadili ještě Zedníček a v nastavení do odkryté branky Bartl.

Vyškov rozhodl už v úvodních 17 minutách, kdy se dvakrát trefil burundský křídelník Kanakimana. Krátce po změně stran přidal pojistku Fofana. Loňský nováček druhé ligy i v této sezoně bude hrát domácí duely na stadionu v Drnovicích.

1. kolo druhé fotbalové ligy:

Třinec - Karviná 0:3 (0:1)

Branky: 22. Mikuš, 71. Zedníček, 90.+2 Bartl. Rozhodčí: Batík - Dresler, Mikeska. ŽK: Hýbl, Jursa, Straňák, Kateřinák - Nešický, Krčík, Papadopulos, Rezek, Durosinmi. Diváci: 1162.

Vyškov - Chrudim 3:0 (2:0)

Branky: 11. a 17. Kanakimana, 56. Fofana. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Líkař. ŽK: Lahodný (Vyškov). Diváci: 625.