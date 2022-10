Afričané z Vyškova: kdo jsou Benny a Fofi? Po jednom z klenotů touží Baník

Tohle jsou dva africké klenoty Vyškova. Bienvenue Kanakimana (22) a Adama Fofana (21). Alias Benny a Fofi. Za prvního už nabízel miliony Baník, druhý patří dánskému BK Vejle. Ve F:NL jsou rozdílovými borci. „Ještě nejsou ve stavu, že by přišli třeba do Slavie a hráli v základu,“ drží je při zemi jednatel klubu Martin Chalupecký.

Ve druhé lize platí Bienvenue Kanakimana, pětinásobný reprezentant Burundi, za Usaina Bolta. Je pekelně rychlý, technický a dal už pět gólů. „Kdyby byl v koncovce efektivnější, mohl jich mít už teď deset,“ podotýká Martin Chalupecký.

Jeho parťák Adama Fofana z Pobřeží slonoviny se zatím trefil třikrát. „Určitě oba mají na to, aby se prosadili v naší první lize,“ ujišťuje trenér Jan Trousil.

Africkou kolonii v týmu MFK jako dosud poslední rozšířil soubojový stoper Sampson Dweh (20) z Oilers Monrovia, vzápětí však zmizel na sraz reprezentace Libérie. Mladý útočník Dani Lual (19), hostující v Blansku, v ligové pauze pro změnu hájil barvy Jižního Súdánu. Další dva cizinci si odjeli vyřídit na černý kontinent své záležitosti.

Na druholigové poměry mají ve Vyškově opravdu nevšední starosti a radosti. Hlavním hitem je Kanakimana, který je z Afričanů na jihu Moravy nejdéle a nejrychleji se aklimatizoval. Působí i jako překladatel a spojka mezi hráči a trenéry. „Benny je rychlostní, tahový typ. Devadesát minut jezdí po hřišti jako natažený na klíček. Navíc je pokorný, zlepšuje se měsíc od měsíce,“ chválí ho Trousil.

Nejlepšího střelce mužstva nicméně zabrzdil loňský odlet do Burundi kvůli vízům. Vrátil se až za půl roku a logicky v daleko horším stavu, než když Česko opouštěl. Bylo potřeba dát ho znovu dohromady. To se povedlo, na sklonku léta už měl Kanakimana nakročeno do Baníku a na stole ještě jednu konkrétní nabídku. Jenže majitel klubu Kingsley Pungong ve finále řekl: NE.

Byť sportovní vedení bylo pro, aby se obchod uskutečnil a hráč se v kariéře posunul dál. „Chtěl jsem to udělat. Zájem Baníku byl veliký, bylo by to i dobré PR pro nás,“ přiznal jednatel.

„Bavili jsme se o tom a sám Benny řekl, že mi chce co nejvíce pomoct v tom, abychom hráli dobře,“ oceňuje trenér reakci opory. „Kluci vidí na příkladu Moma Tijaniho, který teď hraje v Plzni, že se odsud můžou dostat výš. Proto ani nejsou uraženi, když to na poprvé nevyjde. Benny si svými výkony říká o to, že se kolem něj bude v zimě zase něco dít,“ dodává. Baník je dál ve hře.

Složitější to bude s případným prodejem ofenzivního univerzála Fofany, neboť je hráčem dánského Vejle a ve Vyškově má vyřízené roční hostování s opcí. Není vyloučeno, že ji klub uplatní, aby mohl naplnit své ambice a vydělat na hráčově dalším transferu.

„Fofi je mladý, takže má výkyvy. Nicméně progres je na něm vidět. Takhle si představuju rozdílové hráče z Afriky, které nám pan majitel pošle,“ říká Trousil k oběma talentům. Jednadvacetiletý kreativní Fofana občas udělá lehkou chybu, která by mu na vyšší úrovni jen tak neprošla. „Trenéři Bílek nebo Trpišovský by ho za to vystřelili z trenek,“ usměje se Chalupecký. „Ale i on je zajímavý, stojí za to ho sledovat,“ dodává.

Afričané v kádru Vyškova

Bienvenue Kanakimana: 22 let, záložník, útočník, Burundi

na podzim ve F:NL: 10 zápasů/5 gólů

MOL Cup: 0

Adama Fofana: 21 let, záložník, útočník, Pobřeží slonoviny

na podzim ve F:NL: 10/3

MOL Cup: 2/3

Alexis Alégué Elandi: 25 let, záložník, Kamerun

na podzim ve F:NL: 8/2

MOL Cup: 1/1

Ismael Dao: 20let,útočník, Pobřeží slonoviny

na podzim ve F:NL: 5/0

MOL Cup: 1/3

Sampson Dweh: 20 let, obránce, Libérie

na podzim ve F:NL: 0

MOL Cup: 0

Grant Williams: 18 let, útočník, Nigérie

na podzim ve F:NL: 2/0

MOL Cup: 0

Na hostování

Dani Lual: 20 let, útočník, Jižní Súdán, Blansko (MSFL)

Alassane Traore: 18 let, záložník, P. Slonoviny, Blansko

Bakr Abdellaoui: 25 let, záložník, Maroko/Finsko, Blansko