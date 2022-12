West o nabídkách i zvláštním konci v Opavě: Klubu sluší větší ambice

Jeho příjmení evokuje západ, ale on je zatím spjat spíš s východní částí republiky. Trenér Roman West na sebe naposledy upozornil v Opavě, když s ní v minulé sezoně až do posledního zápasu v ročníku bojoval o postup do první ligy. Po pár měsících je vše jinak, jednačtyřicetiletý kouč se na začátku prosince ve Slezsku domluvil na ukončení spolupráce a od ledna bude hledat nové výzvy. „Asi to tak mělo být,“ říká West v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. SFC nyní vybírá ze čtyř kandidátů, jedním z nich je například David Oulehla, současný asistent Pavla Hapala v Baníku.

Proč už Opavu dále nepovedete?

„Důvodů je více. Neshodovali jsme se na směřování klubu – jak ze strany vedení, tak ze strany mé jako trenéra. Kardinálním důvodem je však bohužel složitá ekonomická situace. Současná Opava chce ve druhé lize obehrávat především mladé hráče a pak je prodávat, aby měl klub nějaké finance. Tak jako se to úspěšně daří třeba s Kramářem nebo Šigutem, kteří od dorosteneckého věku hrají v Opavě pravidelně druhou ligu a i díky tomu jsou v reprezentační dvacítce.“

Vy jste s tím nesouhlasil?

„Ne že nesouhlasil, ale měl jsem trochu jiný pohled na budoucnost.“

Na co konkrétně?

„Chtěl jsem důrazněji dbát na lepší výsledky a postavení týmu v tabulce. Myslím si, že daleko větší ambice Opavě prostě sluší. Mužstvo podle mě musí být složené nejen z mladíků s potenciálem prodeje, ale i ze střední generace a zkušených lídrů, kteří by ostatní táhli a v krizových momentech je podrželi. Jedině od nich se mohou mladí učit a zlepšovat se rychleji. Důležité je mít správný mix, jako jsme to měli třeba loni.“

Dostali jste se do baráže, potrápili Bohemians a spousta hráčů se dostala do ligy.

„Hráli jsme do poslední chvíle o postup. Když obě sezony srovnám, teď je to jiné. Nechci být přehnaně pesimistický, protože stačí dvakrát vyhrát a jste pátí. Nicméně tým je nyní blízko i sestupovým pozicím, takže jednoduchá situace Opavu na jaře nečeká.“

Jak se vám s talentovanými kluky, jako jsou právě Denis Kramář nebo Samuel Šigut, pracovalo?

„Mají obrovský potenciál i budoucnost. Jsou to rychlostní typy s ochotou běhat, což vyžaduje moderní fotbal. Umí pracovat dlouhodobě ve vysokém tempu v rychlostní vytrvalosti. Ale nejen tihle dva, je tam i Kadlec, Rataj, Ščudla, Gorčica... Když se jich však sejde na hřišti hodně a nemají podporu nosných hráčů, je to i pro ně velice těžké. Nemají se o koho opřít. Musí tam být i zkušenost, která mladé hráče v těžkých zápasech pod tlakem podrží. Výkony talentů pak jdou rychleji nahoru a jsou vyrovnanější. Chce to trpělivost, projít si i neúspěchy, těžkými situacemi. Kluci potřebují dozrát, tomu na druhou stranu rozumím.“

Dluží realizačnímu týmu či hráčům klub peníze?

„Myslím, že co se týče základních platů a prémií,