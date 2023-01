Konec stávky, Příbram zpátky v práci. Starka nabídnul stadion do zástavy

Nejhorší časy zažehnány? V případě Příbrami to tak vypadá. Aktuální lídr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se podle informací redakce iSport.cz v úterý víc jak týden dlouhé stávce vrací do tréninkového procesu. „Je to tak, začínáme trénovat, kluci to potřebujou,“ potvrdil Jaroslav Starka. Ekonomické problémy klubu od Litavky tím ovšem ani zdaleka nekončí. „Jsem šťastnej, ale není to žádná prdel,“ přiznává příbramský boss.