Papadopulos končí kariéru, loučí se postupem: Na první ligu si už nevěřím

Parádní a emotivní rozlučka s fotbalovou kariérou! Michal Papadopulos (38) se loučil s medailí na krku, mistrovským pohárem pro vítěze a postupem s MFK Karviná mezi fotbalovou elitu. „Super, euforie!“ radoval se v objetí fanoušků borec, který si v Anglii zahrál za Arsenal a v Německu za Leverkusen. Kompletně osprchovaný šampaňským. Karviná v posledním kole porazila sestupující Třinec 1:0, gól vstřelil v 87. minutě Daniel Bartl a tým se po roční pauze vrací mezi elitu. Papadopulos už měl v tu chvíli jasno, že končí parádní kariéru. „Je to definitivní, amatérsky si samozřejmě rád půjdu zahrát, fotbal je moje vášeň, celoživotní láska. Ale profesionálně je to definitivní.“

Co prožíváte jako kapitán Karviné po návratu do ligy?

„Super, euforie! Krásné, že jsme postoupili, to byl cíl celý rok. I když cesta nebyla vůbec lehká, splnili jsme to jako tým. Udělali jsme kus práce od zimy, máme nejvíce bodů, doma jsme prohráli jen jednou, tak jsem rád, že se to splnilo. A že liga příští rok zase bude v Karviné.“

Sám jste po sestupu zvažoval, jestli ještě pokračovat. Nakonec jste se rozhodl hrát, bylo těžké se vrátit?

„Z osobního hlediska a tím, že jsem se trápil se zraněními, to bylo těžké. Hlavně koleno mě zlobilo nějakou dobu. Nakonec rozhodnutí, že jsem pokračoval, nelituji. Přece jen je lepší končit postupem, než sestupem z ligy.“

O konci kariéry máte jasno?

„Stoprocentně. Zdravotní stav mi to už nedovolí. Už si na první ligu ani nevěřím a koleno není dobré. Nemá cenu nic pokoušet, mám rodinu, mám děti a chci se jim věnovat, chci s nimi lyžovat, než abych se úplně odrovnal.“

Už vás nikdo nepřemluví?

„Ne. Je to definitivní, amatérsky si samozřejmě rád půjdu zahrát, fotbal je moje vášeň, celoživotní láska, takže vždy si půjdu zahrát, ale profesionálně je to definitivní.“

Nastoupil jste v 56. minutě, střídal v 90. minutě a odcházel špalírem spoluhráčů za stavu 1:0. Bylo to symbolické?

„Jo, byla to symbolika. Nečekal jsem to, jsem týmu vděčný. Byl jsem dojatý, hodně mě to potěšilo.“

Měl jste náběh na slzy?

„Určitě trochu. Kluci to nějakým způsobem věděli, co na to říct? Představoval jsem si to tak, že zápas vyhrajeme. Že bych chtěl končit kariéru výhrou. Musím poděkovat Danovi Bartlovi, že to tak gólem rozhodl. Je můj nejlepší kámoš z týmu, takže mi dal krásný dárek.“

I vy jste měl v 83.minutě ještě za stavu 0:0 gól na noze z otočky...

„To by taky byla hezká tečka! Ale člověk nemůže chtít všechno. (usměje se) Jsem šťastný, jak to dopadlo. V sezoně jsem toho moc neodehrál, absolutorium mají kluci. Jsem rád, že jsem jim nějakým způsobem mohl pomoci. I když ne tak moc, jak jsem předpokládal.“

Po podzimu jste byli pátí, na první Příbram ztráceli 6 bodů. Věřil jste, že návrat vyjde?

„Víra byla. Věděli jsme, že začínáme s Příbramí, byla dlouhá pauza. Když jsme sestoupili, tak se tým od léta tvořil skoro nový. Asi to potřebovalo nějaký čas, aby si vše sedlo.“

Už dřív jste uvažoval o práci skauta. Nebo se bavíte o případné práci pro Karvinou?

„Zatím jsme se nebavili. Je to čerstvé, vůbec jsme to neřešili. Nechal bych to nějaký týden uležet a uvidíme, co bude.“