Ševčík o béčku: Furt je to Sparta, hostování neřeším. S Priskem mluvím

Marně čeká, až trenér Brian Priske zavelí: „Pojď, jdeš s námi.“ Michal Ševčík sbírá po přestupu do Sparty první starty v druholigové rezervě, v ní odehrál už pět zápasů. Naposledy v pátek kousal na Letné prohru 1:2 se Zbrojovkou, z níž v létě přestoupil do kádru úřadujícího mistra. Zatím se neprosadil, hostování však důrazně odmítá. „Ambice a cíl je, abych se dostal do A týmu," prohlásil jednadvacetiletý záložník.

Zápas jste ztratili dvěma góly v závěru, co se stalo?

„Za mě jsme měli super vstup, celá první půle byla na naší straně a soupeře jsme k ničemu nepustili. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, aby se zápas zlomil. A druhý poločas? Nevím, co se stalo. Soupeř na nás trochu zatlačil a najednou je to špatně.“

Byl to pro vás osobně speciální zápas? Jak jste se na něj připravoval?

„Úplně stejně jako na každej jinej.“

V Brně jste ještě na jaře hrál. Bavil jste se s někým?

„Myslím, že zápas, co se týče psychické stránky, byl zvládnutý dobře. Třeba s Řezňou jsme se bavili před zápasem. Rozuměli jsme si v Brně jak na hřišti, tak mimo něj, takže jsme se pozdravili a rád jsem ho viděl.“

Máte za sebou první střetnutí na Letné v dresu Sparty, jenže za rezervní tým. Představoval jste si premiéru na tomto stadionu jinak?

„Furt je to Sparta. Myslím, že nastupovat za béčko Sparty není nic, za co bych neměl být rád. Mám za sebou první starty, samozřejmě ambice a cíl je, abych se dostal do A týmu.“

Připravujete se s A týmem? Jaký je váš režim?

„Ano, trénuju normálně celý týden s áčkem, pak se připojím k béčku akorát na zápas.“

Kdy se dozvíte, za koho budete o víkendu hrát?

„Vím to den předem, než je zápas.“

Přemýšlíte nad hostováním?

„Zatím nic takového neřeším. Chci bojovat o místo v A týmu.“

Na zápase proti Brnu se byl podívat i trenér Brian Priske, mluvíte spolu?

„Jo jo, mluvíme spolu často.“

Jak se liší taktická stránka ve Spartě oproti Brnu, odkud jste přestoupil?

„Spíše hra je víc náročnější, běhavější a soubojovější.“