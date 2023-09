Kafka z Vyškova před derby: Jsme běžci. Zbrojovka? Pro diváka to není

Prožíváte nadcházející fotbalový svátek jižní Moravy?

„Po iks letech budu stát proti Zbrojovce. Naposledy to bylo někdy s Drnovicemi. To už je přes pětadvacet let. Pak už jsem zažil derby jenom při působení v Líšni. Těšíme se na dobrou atmosféru. Má pršet, ale snad lidé přijdou. Znám se s trenérem Luďkem Klusáčkem, hrávali jsme proti sobě. Nedávno jsme se byli podívat na Jihlavu, prohodili jsme pár slov. Donedávna jsem trénoval ve Střelicích Švanciho (Petra Švancaru), chodívám hrávat za starou gardu.“

Petr Švancara se dá trénovat?

(úsměv) „Dal si říct. Teď už má ale hodně jiných aktivit.“

Zbrojovka začala vyhrávat, i když její hra není na oko líbivá. Jak ji vidíte vy?

„Viděl jsem čtyři pět jejich utkání. Účel světí prostředky. (úsměv) Pro diváka to moc na koukání není, ale za uplácanou výhru 1:0 berete taky tři body. A to je nejdůležitější, když chcete postoupit. Diváci radši přijdou na zápas, který skončí 4:3.“

Takže na Vyškov.

(směje se) „My hrajeme ten běžecký fotbal. Máme kluky, kteří mají běhání rádi a jsou na tom v tomto směru dobře. Když k tomu dodají trošku fotbalovosti a taktickou stránku, funguje to a přijdou i výsledky.“

Vy u týmu fungujete také jako překladatel. Po dvou letech v druholigovém Bourges umíte dobře francouzsky. Je složité spolupracovat s plejádou Afričanů v malém moravském klubu?

„S cizinci už jsem přišel do kontaktu ve Francii. Za ty dva roky jsem zjistil, co se od nich dá očekávat. Oni jsou sví. Běžci. Po baráži se Zlínem se někteří kluci dostali do vyšší soutěže, například Alex Alégué do Jablonce. Ti další, co sem přijdou, to vnímají a o to víc se v tréninku a v zápase snaží. Chtějí se dostat do ligy jako jejich kamarádi. Máme pět nebo šest reprezentantů svých zemí. Nejlepší reklama je pro ně, když vyhrávají a jsou v tabulce nahoře.“

Za mě mají velké kvality zejména útočník Metsoko a levý bek Souaré. Souhlasíte?

(zvedá souhlasně palec) „Je to vidět na hřišti. Oba působí klidným dojmem. Ví, kdy balon přidržet, kdy ho rozehrát. Poslední dobou se ale zlepšují i ostatní. Je to o tréninku a jejich nastavení. Hlavní je, že si ti kluci dají říct, i když je někdy potřeba zvýšit hlas. Jsou nastavení tak, že chtějí něčeho dosáhnout.“

Oprášil jste rychle francouzštinu?

„Získal jsem ve Francii kamarády, se kterými komunikuju. Jeden bývalý hráč Bourges si udělal profilicenci a trénuje. Jsem s ním v kontaktu. Některé hráče, které tady máme, dokonce zná a na začátku mi o nich podal informace. Úplně do neznáma jsme nešli. Máme tu kluky, kteří umí jenom anglicky a všichni vesměs rozumí. Honza Kameník umí anglicky perfektně, dokáže jim ty věci vysvětlit. Já zase oprašuju francouzštinu. Výsledky zatím dokazují, že hráči rozumí.“ (úsměv)

U všech protivníků nejste oblíbení právě tím, že sázíte na cizince. Pro Čechy moc míst není. Vám se tento projekt kamerunského vlastníka zamlouvá?

„Klub vlastní pan Kingsley (Pungong), který to financuje. Naši kluci se musí o to víc snažit a být vidět. Platí je člověk, který pochází ze zahraničí. Když budou lepší, budou hrát oni. Není to nastavené tak, že musí hrát cizinci. Hledáme i kvalitní české hráče. V létě jsme chtěli na hrot útočníka Jakuba Yunise, který končil v Opavě. Dveře k nám měl otevřené. On se ale rozhodl pro zahraničí.“

Ambicí šéfa je postup mezi elitu. Jenže nemáte patřičné zázemí, vhodný stadion. Netluče se to se sportovními ambicemi?

„To je jediné negativum. Nemáme zázemí, kde bychom fungovali jenom my fotbalisté. Stadion ve Vyškově je městský, trénují tady atleti a další sportovci. Hledáme hřiště v okolí. Ale stejné to bylo v Drnovicích za Brücknera, Jarábka a dalších trenérů. Jezdili jsme po Pístovicích, Slavíkovicích. A to šlo o první ligu.“

Máte na postup?

„Výsledky, které máme, něco naznačují. Mezinárodní kuchyně, ve které vaříme tu polívčičku, zatím funguje. Uděláme všechno pro to, abychom hráli jako doposud. Soutěž je dlouhá. Uvidíme, co s klukama udělá zima. Nejsou na ni zvyklí. Už se vyptávali, jestli je tady sníh. Upozorňoval jsem je, že si musí pořídit rukavice a čepice.“

Kde by podle vás měl hrát Vyškov nejvyšší soutěž?

„Nejsnazší by asi bylo hrát v Drnovicích, kde je vybudovaný stadion. Vyškov je jen dva kilometry daleko.“