Řezníček o Jurečkově „krádeži“ a výhře v anketě: Zájem z ligy v létě byl

Jakube, kdo je pro vás jednička ve druhé lize?

„Vy mi dáváte. (přemýšlí) Moc se mi líbí ten defenzivní záložník z Vyškova.“

Jasně, vlasatý Santiago Eneme.

„Proti nám hrál šestku naprosto fantasticky. Šikovný je i Dordič a někteří mladí kluci. Dokázal bych si vybrat. Nejlepší hráči druhé ligy by určitě mohli hrát nejvyšší soutěž. Neříkám, že v top trojce, ale v menších klubech klidně. Je to o štěstí a o tom, aby si je někdo vybral.“

Stejně bodů v anketě získal jiný útočník David Huf, kanonýr Chrudimi. Co byste k němu řekl?

„Pokud dal dvanáct gólů, musí to v něm být. Nebude to náhoda, měl by hrát někde první ligu. Já bych ho asi vzal. (úsměv) Kovy (trenér Radoslav Kováč) by ho měl v Pardubicích využít. Zakončovatele tam nemají. Huf si může přenést formu z podzimu a zachránit jim ligu. Byla by škoda mu tu šanci nedat.“

Na první místo vás dal kromě brněnského trenéra Tomáše Polácha také příbramský Karel Krejčí. Toho znáte dobře, že?

„Vedl mě v Příbrami v dorostu. Tehdy jsem vyhrál nejlepšího střelce ligy a hned si mě vzalo béčko, které padalo z ČFL. Za sedm kol jsem dal devět gólů a zachránili jsme se. Pak jsem šel do áčka a po sestupu mě klub prodal do Mladé Boleslavi. Karel je fajn, máme spolu dobrý vztah.“

Jaká to byla půlsezona? Nasázel jste dvanáct branek, jenže Zbrojovka strádala.

„Mám smíšené pocity. Počítal jsem, že jsem vstřelil za dva a půl roku v ostrých zápasech devětačtyřicet gólů, což je super číslo. Nepočítám přáteláky a poháry. Mohlo jich být víc, ale taky nejde dát všechno. Asi fakt zažívám na „stará kolena“ nejlepší období. Ale chtěl bych, aby se ke mně přidal i někdo jiný. Zase je hrozný rozdíl mezi mnou a druhým nejlepším střelcem, kterým je Ali (Denis Alijagič). Týmově to strašně kolísalo. Blbě jsme začali a všichni jsme to přikládali tomu, že máme hodně nových hráčů a musí si to sednout. Postupem času už se na to nedalo vymlouvat. Nějaké zápasy se zvládly, ale pak zase přišla rána, facka, tři čtyři prohry. Nestačí to na to, abychom se drželi na horních pozicích.“

Po sestupu většina lidí očekávala, že budete druhé lize dominovat. Cítil jste to stejně?

„Já jsem to tak neviděl. Ale Zbrojovka musí mít postupové ambice, mám stejný cíl. Podzim se nám nepovedl, měli jsme výkyvy. Někteří soupeři mají stabilnější výkonnost, proto jsou před námi.“

Chybí vám lepší servis od spoluhráčů? Už nemáte kolem sebe nahrávače Musu Alliho, Michala Ševčíka…