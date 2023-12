Nová Opava? Brožek o stabilizaci, Afričanech či třech postupových snech

Zastupitelstvo města v pondělí 11. prosince schválilo prodej klubu, novým stoprocentním vlastníkem se stane společnost A.I.K. Přelomová událost, začíná nová éra. Město bylo jakousi zárukou, byť třeba občas ne tak progresivní, nicméně soukromník je vždycky trochu otazníkem. Jak to vnímáte vy?

„Jsem tady tři čtvrtě roku a stejně bych do toho nerad vnášel své názory, protože budou nepřesné. Všichni se tady hodně zabývají minulostí, co bylo za minulých vlastníků a podobně. Jedna věc je ale pravda: město tady mnohokrát zachránilo fotbal, protože cítí, že Slezský je velká značka. Když se podíváte do Wikipedie, první na vás vykoukne Opava jako region, pak Opava jako město a pak Slezský. Takovou značku město nechce nechat padnout, proto dlouho hledalo partnera, který by splňoval bonitu rozvoje. A já věřím, že se našel. Že budoucnost bude silná nejen finančně, ale i ambicemi, abychom mohli jít dopředu. Nedovedu si představit, že by někdo vstupoval do tohoto klubu a měl jiné záměry než vrátit SFC do ligy.“

Jak často jste v kontaktu s Martinem Latkou, který již byl v představenstvu a který nyní bude hlavním zástupcem nového akcionáře?

„V tak častém, jak je potřeba. Konzultujeme spolu všechno, co se týče mistrovských zápasů, je samozřejmě obeznámen i s tréninkovým procesem. Informace má, vyhodnocuje si je a dává nám neustále zpětnou vazbu.“

Sportovní chod řešíte víc s manažerem Jaroslavem Kolínkem?

„Pan Kolínek je u nás na denní bázi. Je na všech trénincích, konzultujeme spolu proces, prezentaci jednotlivých hráčů, jejich použití... Ví úplně všechno, co se v klubu po sportovní stránce děje, a je odpovědný za veškeré sportovní věci v klubu.“

Druhá ještě docela čerstvá věc je čtvrtfinále MOL Cupu. Před losem jste si přál Duklu a opravdu jste ji dostali, navíc budete hrát doma. Co pro Opavu znamená pohár? Spousta celků ho podceňuje, ale SFC má finálovou zkušenost z roku 2017 se Zlínem, takže motivace zopakovat něco podobného se městem může linout...

„Velmi dobře si pamatuju postup Zlína z druhé ligy, to jsem byl ve Vlašimi. Nato velmi rychle vyhrál pohár nad Opavou, která pak za další rok taky postoupila do první ligy. Pro mě je pohár druhá soutěž, která se tady nedá podceňovat. Některé kluby říkají, že ho stejně nemohou vyhrát, proto mu nedávají prioritu. Tady tomu je dána priorita dostat se co nejdále, každý zápas s velkým soupeřem je svátek. Dukla je sice druholigový soupeř, ale bude to řežba. My i oni si totiž myslíme, že jsme dostali nejlehčího možného soupeře. Oba toužíme po postupu do semifinále, je to obrovské lákadlo. Uděláme pro to v domácím prostředí, kde nás budou hnát skvělí fanoušci, úplně všechno. Jedeme na dvou frontách. A jsem rád, že se s Duklou zřejmě dohodneme na tom, že to odehrajeme v sobotu týden před soutěží místo generálky. Bude to pro nás takové zimní finále.“

Povězte upřímně, je v MOL Cupu pro trenéra druholigového celku motivací i správná ješitnost, že také on osobně se chce předvést republice?

„Asi to takhle úplně nevnímám. Opava je prostě hrdá a lačná po úspěchu – a