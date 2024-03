Radovy úlety: hádky s fans i trenéry, vyhrožování sudím. Buď rád, že žiješ!

A je to tady zase, Petr Rada má další průšvih. Tentokrát ho vyšel draho, za urážku Tomáše Polácha dostal trenér Dukly osmiměsíční distanc a tučnou pokutu. Proti verdiktu se sice odvolá, my si ale pojďme připomenout jeho předešlé excesy a konflikty.

V listopadu 2007 došlo na spor dvou předních ligových trenérů. Petr Rada vedl Teplice, Zdeněk Ščasný Mladou Boleslav. Při čekání na televizní rozhovor si oba nevybíravě vjeli do vlasů. Jejich výměnu názorů zachytily ruchové mikrofony. „Chovej se slušně vůči mně. Já už jsem z tohohle vyrost, co ty si na mě můžeš dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic!“ křičel tehdy Rada na Ščasného. „Ty na mě nepovykuj, běž si stěžovat na Strahov,“ kontroval Ščasný a Rada mu hned úder vrátil: „Buď rááád, buď rááád, že žiješ, ty vole! Tebe mám rád, jak osinu v prdeli. Nehlaš se, že jsi hrál v Dukle někdy, vole. To vůbec nikde neříkej! Chovej se vůči mně slušně, já se k tobě taky chovám slušně. Když nadáváš do č***ů, lampasáckejch, a já jsem tady. Vyskakuj si v Panathinaikosu,“ byl k nezastavení.

Petr Rada a fanoušci, to je kapitola sama pro sebe. V dubnu 2008 jeden z teplických fanoušků urážel vlastní hráče, a to neměl dělat. Impulzivní kouč tehdejších Severočechů při utkání proti Příbrami všechno slyšel a reagoval: „Už mi neser! Počkej tady, já tam vlítnu, vole. Jdi do hajzlu!“ hulákal podle dobových záznamů TV Nova s tím, že mu diváci nebudou radit, koho má střídat. Rada za toto extempore dostal třicetitisícovou pokutu od disciplinárky, tehdejší šéf klubu František Hrdlička se ho však zastal a vyčinil spíš příznivcům žlutomodrých.

S fanoušky to měl složité i později v Jablonci. V červenci 2019 místo výhry nad Slováckem 6:0 řešil právě diváky. „Ať sem nechodí! Nebo ať sem chodí a nebudu tady já. Aby tu lidi křičeli na hráče "střídej" a pak ten hráč dal dva góly a oni se radovali, objímali, to je špatně. Jestli se to někomu nelíbí, tak já v šedesáti letech to nemám zapotřebí. Skončím, a jestli někdo říkal Rada ven, stačí, ať přijde dolů a sedne si tam. Já si vezmu tašku a jdu!“

O tři roky později už nezůstalo pouze u slov a Petr Rada za kritiky zamířil rovnou na tribunu. Na podzim 2011 bylo na prořídlých Stínadlech ke slyšení leccos, a tak nebylo divu, že nářky fanoušků na neproměněné šance slyšel i horkorevný kouč na lavičce. Během přestávky při utkání s Mladou Boleslaví si to Rada šel vyříkat s nespokojeným divákem rovnou na tribunu. Došel dokonce až do čtrnácté řady, zasahovat musela ochranka, trenéra chtěl odtáhnout Pavel Verbíř, někdejší sportovní manažer a klubová ikona. „Už v páté minutě tam byly nějaké urážky, které se mi nelíbily. To mě mrzí, stejně jako samotné hráče. Takové reakce fanoušků už na začátku utkání mi připadají neadekvátní. S tím fanouškem jsem o tom jen debatoval, nic enormního tam nebylo,” dušoval se posléze Rada.

Leckdo by Radův „osobní“ přístup k fanouškům mohl ocenit. Při letní přípravě v roce 2012 tehdy jeho Slavia remizovala s Parmou 3:3. Příznivcům sešívaných, kteří na utkání dorazili, se tři inkasované branky nelíbily. A po zápase se s Radou u klubového autobusu dostali do křížku. „Proč neřekneš, tři góly jste dali. Hledáte furt negativum, jsem z toho hotovej,“ zlobil se Rada. „Mě to zaráží, já to nechápu. Jsme negativní celej národ. Blbě se vy*ereme a řekneme: Jak to, že jsme se nevy*rali rovně,“ pokračoval.

„To je kluk, kterému je dvacet let. A tyhle chodí na fotbal, to ať se na mě nikdo nezlobí...“ vrtěl hlavou a zopakoval: „Měli mě tam pustit, já bych si to s ním vyřídil. Nemám problém, ale tohle ne. Může mi nadávat nebo mi říkat, že jsem blbej trenér, všechno, ale taková slova tam nepatří. Tohle je pro mě neakceptovatelné,“ vyprávěl.

„Mně nevadí, když na mě fandové křičí, ale aby na mě řvali č***ku, to ne,“ popisoval po zápase. „Nechybělo moc a na tu tribunu bych vylezl a dostal by ji,“ konstatoval už klidným hlasem Rada.

NEUDĚLÁŠ TŘI ŽONGLY

Legenda Dukly těžko snáší kritiku. Zvlášť od novinářů. Rada coby kouč Sparty v dubnu 2017 porazil Plzeň, po zápase se ale vrátil k předchozímu utkání s Jihlavou a komentáři redaktora Sportu Pavla Janegy. „Jestli si ve svým věku dovolíte napsat, že jsem trenér z pravěku, který má dvacet let staré metody, to se na mě nezlobte, to mě od vás uráží. Když půjdeme ven a vezmete si balon, nedáte třikrát žongl. A vy mě budete urážet v novinách? Co si to dovolujete? Řeknu vám, že není vůbec žádná úcta k trenérům. Mě by táta zbil, kdybych si dovolil někoho staršího takhle hodnotit,“ zuřil kouč.

Při této příležitosti se vraťme k dalším přestřelkám s reportéry. Před dvěma lety se zástupce Sportu Jakub Konečný zeptal na výlet jabloneckého šéfa Miroslava Pelty do kabiny rozhodčích během zápasu s Bohemians a oheň byl na střeše. „Jestli jsem někoho viděl…to mě zatáhnete do svazových věcí. Jsem trenér, zajímá mě mančaft, nic jinýho. Kdybyste na mě něco měl, už byste to vytáhl,“ zuřil.

Když vedl Slavii v jejích dobách temna, na otázku, zda nehodlá rezignovat, odpověděl: „Víte, kdo já jsem? Já jsem Petr Rada! Petr Rada! Co to je za otázku?“ Při zpackané kvalifikaci o MS 2010 v roli kouče národního týmu proti Slovinsku zase nasadil do hry dva útočníky, protože „národ si to přál“.