Olomoučtí mladíci válcují F:NL. Saňák se potkal s manažerem Pardubic

Pozor, za posledních pět, deset, ale ani patnáct zápasů nenajdete ve F:NL mančaft s lepší formou než mladou skvadru kouče Tomáše Janotky! Béčko olomoucké Sigmy válí: v sedmi jarních zápasech nebodovalo pouze jednou a na třetí Táborsko ztrácí jen dva body. „Naše sportovní forma je neuvěřitelná, žijeme svůj malý sen,“ hlásí hrdě trenér Hanáků, který by mohl patřit mezi kandidáty na pozici šéfa lavičky A-týmu po Jiřím Saňákovi. Ten zřejmě odejde do Pardubic.

Dobrá atmosféra, soudržnost a efektivita. Tři základní pilíře, které vystihují snový nástup béčka Sigmy do jarní části sezony. „Týmová chemie je fantastická, líbí se mi, jak jsou všichni hráči nastavení a drží při sobě. Jeden vedle druhého se posouvají a na hřišti jsou si navzájem oporou,“ potvrzuje Tomáš Janotka a dodává, že se to týká i těch, kteří pravidelně nehrají: „Každý, kdo nastoupil, dokázal svou šanci využít. Neexistuje spokojený náhradník, ale kluci to koušou dobře a vytváří zdravé konkurenční prostředí.“

V jednu z jarních stálic mužstva se vyprofiloval mladý stoper Adam Dohnálek (19). Poprvé po svém návratu ze třetí ligy nastoupil v základní sestavě po překvapivé prohře s Prostějovem (0:2), od té doby předvádí obdivuhodné výkony. V následujících pěti zápasech dokázala Sigma s Dohnálkem na hřišti udržet hned třikrát čisté konto.

„Adam je sice nezkušený ve druhé lize, ale jeho výhodou je, že na podzim pravidelně nastupoval v Hranicích, z čehož teď může těžit,“ připomíná 42letý kouč. A Dohnálek to potvrzuje. „Věděl jsem, že se musím rozehrát v mužském fotbale. Neměl jsem tady místo a nejlepší volba pro mě byla třetí liga, kde jsem odehrál všech deset zápasů, to mi dalo hrozně moc.“

Trenér přitom musí v každém zápase měnit sestavu v závislosti na aktuální situaci v áčku. „Není to jednoduché, ale snažíme se mít nějakou tvář, aby se mohli noví hráči lépe adaptovat,“ shrnuje Janotka tyto okolnosti.

Dohnálek si za pouhých pět zápasů zahrál ve středu obrany se třemi různými spoluhráči. „Když přijdou kluci z áčka, někdo z nás musí ze sestavy pryč. To je úděl béčka, ale dokážeme se s tím dobře popasovat,“ ujišťuje.

Mužstvo táhne góly především levonohý křídelník Jáchym Šíp, který na jaře zaznamenal už čtyři přesné zásahy. Nicméně, pokud se zrovna střelecky neprosadí, má olomoucká rezerva několik dalších produktivních borců. „Proti Kroměříži se prosadili jiní ofenzivní hráči – Fiala, Muritala, Mikulenka a Singhateh. To jim pomůže v sebevědomí,“ míní Janotka.

Momentálně je z toho parádní čtvrté místo v tabulce, záchranářské starosti jsou pryč. „Postoupit nahoru sice nemůžeme, ale svými výkony si můžeme říct o šanci v áčku,“ zmiňuje Dohnálek svou motivaci. „Kluci se musí snažit dostat se co nejvýš v hierarchii a my se snažíme je rozvíjet a posouvat. Taková je role B-týmu,“ je s tím ztotožněn Janotka.

Třeba i on bude v následujících týdnech jedním z kandidátů na pozici hlavního trenéra elitního kádru, kde se očekává konec Jiřího Saňáka. U něj je nejpravděpodobnější přesun do Pardubic. Mimochodem, právě se sportovním manažerem východočeského celku Martinem Shejbalem seděl Saňák ve středu na tribuně v Holici při sledování utkání Prostějov-Vyškov (0:1).