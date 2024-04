Ikona Zbrojovky o změně: Zábranský je osobnost, nebude jen papouškovat

Jak jste reagoval na zprávu, že Zábranský převzal Zbrojovku?

„Určitě v dobrém. Protože Libor je Brňák a má Brno rád. Věřím, že narovná a urovná vztahy, které momentálně ve Zbrojovce jsou. Věřím, že to bude ku prospěchu fotbalu a od příští sezony se půjde za postupem do první ligy. Že je toho schopný, ukázal už s Kometou.“

Nyní vlastní dva sportovní kluby v Brně. Je vlivnou osobností ve městě?

„Jednoznačně. Současně je jedním ze zastupitelů, ve městě je vnímaný jako charakterní člověk a schopný pomoct ve všem. Jako osobnost ho berou radní, zastupitelé i úředníci, což by mělo být pozitivní.“

Jak ho berete vy osobně?

„Jako bývalého vynikajícího hokejistu a někoho, kdo se dokázal zařadit mezi mecenáše, kteří vlastní hokejový klub. S Kometou získal tituly a rozhodně předčil očekávání. Klub stabilizoval už od mládeže, což počítám, že se o to pokusí i ve Zbrojovce.“

Myslíte, že bude mít v klubu hlavní slovo?

„Jinak by do toho ani nešel. Jsem přesvědčený, že nebude jen papouškovat a bude mít rozhodující pravomoce.“

Co by měl v první řadě udělat?

„Stabilizovat kádr tak, aby byl v příští sezoně ne jen konkurenceschopný, ale aby byl na výsluní druhé ligy a vybojoval si přímý postup do nejvyšší soutěže z prvního místa.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Zábranský mluvil i o „synergii“ fotbalového klubu s Kometou…

„To by bylo dobré, určitě. Ale to jsou věci do budoucna.“

Zbrojovka je aktuálně na devátém místě. Atmosféra v klubu není dobrá, že?

„Hlavně pro hráče ne. Dlouho nevěděli, v jaké situaci se nacházejí a jakým směrem se klub bude dál ubírat, kdo bude majitelem. To pro ně jistě nebylo jednoduché, stejně jako pro fanoušky. Protože se před sezonou nastavil jasný cíl.“

Tím byl okamžitý postup. Jenže u týmu se točí trenéři a ztráta je velká…

„Ano, řeklo se, že postup je priorita. A vypadalo to dobře, protože kluby, které útočily na přímý postup, v úvodu sezony hodně ztrácely. Jenže bohužel nejvíc z nich Zbrojovka.“

Jak jste vnímal jednání ohledně prodeje Brna? Dlouho to vypadalo na Pavla Svoreně…

„Vůbec jsem nevěděl, kam to vede. Byl jsem jen jedním z diváků, co to konzumovali z médií. U ničeho jsem nebyl. Ale zřejmě jednání s Liborem Zábranským byla rychlejší a přímočařejší.“

Co přejete klubu pod novým majitelem?

„Určitě jen to nejlepší. Chci, aby Libor Zábranský dokázal ve fotbale to, co zvládl s Kometou. Chci v příští sezoně vidět tým, který prokáže svou převahu a vrátí se do první ligy.“