Řezníček se probral. Brnu stačí bod k záchraně, Příbram blízko sestupu

Předlouho vyhlížel Jakub Řezníček (35) gól v mistráku. Dvanáct zápasů. Na střelce jeho kalibru strašně dlouhá doba. „Prostě mi to tam nepadalo,“ pokrčil rameny. V pravý čas pro tým (i pro sebe) poslal zkušený útočník balon do sítě. Jeho trefa z 54. minuty zajistila Zbrojovce remízu 1:1 v derby v Líšni, která sice neznamená, že se slavná značka s temnou současností už nemusí třepat z hrozby ostudného pádu do MSFL, ovšem k jisté záchraně jí stačí získat v posledních dvou kolech bod.

Řezníčkova chvíle přišla krátce po půli, kdy si naběhl na hrot a trošku krkolomně přehodil padajícího brankáře Tomáše Vojnara. Ten mu předtím lapil velkou šanci. Na třináctý zásah ve druholigovém ročníku si tak musel kapitán hostů ještě pár desítek vteřin počkat. „Vždycky může být gólů víc, ale dvakrát mi to výborně gólman chytil. Jsem rád aspoň za jeden,“ svěřil se útočník po bitvě.

Doteď byl elitní forvard na jaře na nule. Nic mu tam nepadlo, ani neměl moc příležitostí. Souhra se spoluhráči vázla, a když už se Řezníček dostal do koncovky, neuspěl. Přesto ho nový kouč Lukáš Kříž, nástupce odvolaného Tomáše Polácha, zahrnul důvěrou. Pokaždé ho dal do základu a držel na place co nejdéle. Tentokrát se to vyplatilo. Po dvanácti suchých duelech mohl slavit. „Je to střelec, v Brně odvedl kus práce. Furt jsme doufali, že to přijde,“ poznamenal Kříž.

Autor 98 branek v nejvyšší soutěži předtím skóroval naposledy 4. listopadu 2023, kdy proměnil v Kroměříži penaltu. Ze hry se trefil 27. října, právě doma proti rivalské Líšni. Dohromady se zimní přestávkou trval jeho půst půl roku. Nyní hodlá nahodit pozitivnější sérii. Celku z brněnského předměstí mohl nasázet v sobotním odpoledni víc gólů, klidně tři. Jeho sólo v 71. minutě však Vojnar chytil, když vystihl Řezníčkův pokus o kličku.

Prestižní zápas neměl v hledišti očekávané grády (nahlášeno 1612 diváků). „Bylo to určitě klidnější než minule,“ souhlasil Řezníček. Fandů Zbrojovky dorazilo mnohem míň než jindy a byli ve svém sektoru za brankou po většinu času zticha. Jde o formu protestu k fungování klubu, kolem něhož je spousta nejasností. Ať už jde o majetkovou strukturu, sportovní i ekonomickou budoucnost či skladbu kádru (plus realizačního týmu) pro nový ročník.

Zbrojovka je křehká i ve hře. To naplno ukázala právě v derby, kdy navzdory technické převaze nesvedla udržet těsné vedení. Deset minut před koncem její defenzivu přelstil efektní patičkou střídající teenager Martin Tauš po centru Martina Rolinka. Pro sedmnáctiletého útočníka, českého reprezentanta U-18, šlo o druhý gól v sezoně. „Líšeň nás zmáčkla, vystupňovala tlak,“ viděl Řezníček, jenž v závěru střídal. „Jsem rád, že dal gól zrovna Taušík. Věřím, že to pro něj bude motivace do další práce,“ přál si kouč Milan Valachovič. „Tyto situace ze stran hodně trénujeme,“ těšil ho i způsob vyrovnání.

Odhodlaným domácím, kteří byli na konci dokonce blíž k vítězství, zisk bodu definitivně zajistil udržení v soutěži. „U nás jsou dneska otevřené sklepy, asi si dám víc než dvojku,“ pousmál se Valachovič, jenž měl poslední týdny neklidné spaní. „Prsty vás v noci brní, budíte se a počítáte body. Moc nám pomohla výhra na Spartě po dobrém výkonu,“ ulevil si.

Větší brněnský klub ještě vyhráno nemá. „Za normální situace by byl s pětatřiceti body klid,“ povzdechl si trenér Kříž. Ten nastane v sobotu, pokud Řezníček a spol. neprohrají doma s nováčkem z Kroměříže. V tabulce se aktuálně pohybují pod skromnější Líšní. „Skončit před Zbrojovkou? To pro mě není motivace,“ odmítl Valachovič. „Pořád říkám, že my máme hrát druhou ligu a oni první. Možná, že tato sezona bude pro Zbrojovku motivací a ponaučením, aby v té další hrála o postup,“ shrnul.

28. kolo druhé fotbalové ligy:

Líšeň - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 78. Tauš - 54. Řezníček. Rozhodčí: Nehasil - Hájek, Pochylý. ŽK: Dziuba - Endl. Diváci: 1612.

Příbram - Jihlava 1:1 (0:0)

Branky: 71. Hušbauer z pen. - 48. Franěk. Rozhodčí: Pechanec - Šimáček, Černoevič. ŽK: Piško (Jihlava). Diváci: 560.

Kroměříž - Chrudim 1:1 (0:1)

Branky: 55. Hrdlička - 6. Záviška. Rozhodčí: Hocek - Podaný, Mojžíš. ŽK: Gergela, Houser, Fulnek, Silný, Ondo (trenér) - Šerák, Koukola. Diváci: 346.