Prostějov otevřel stadion: fronty tak dlouhé, že lidé procházeli i bez lístků

Prvoligoví trenéři i hráči, dokonce i rozhodčí, extraligoví hokejisté, bývalí reprezentanti David Rozehnal s Filipem Novákem... Málokdy táhne druholigový fotbal v Prostějově tak jako ve středu. Důvod byl prostý. „Doma je doma, už nemusíme kočovat,“ ulevil si trenér Radim Kučera, jenž musel složitou jarní záchranářskou misi absolvovat v nedaleké Olomouci.

Teď je 1. SK zpátky – a holt celá Haná byla zvědavá. Primátor a člen klubového představenstva František Jura z VIP sektoru dlouho před začátkem utkání pyšně sledoval, jak se dovnitř na tamní poměry valí davy. Resumé: kdyby takhle vypadal standard arén v druhé nejvyšší tuzemské soutěži, bylo by to skvělé. Fronty na pivo se daly čekat, mouchy se vyladí do příště. Na hlavní tribuně v nejvyšších patrech bylo sice od sluníčka vedro jako ve skleníku, ale komfort vše přebil.

„Přišla dobrá návštěva, proto mě mrzí, že jsme prohráli,“ pokračoval Kučera. „Musíme si zvyknout i na trávník. Pažit má takovou hustotu, že odraz míče bývá nevyzpytatelný. Když je pokropený, jezdí to parádně, ale v horku pak drhne. Hráčů se ale nezastávám, musíme zlepšit ofenzivu.“

Nešlo o výmluvu, hřiště připomínající kulečníkový koberec bylo regulérním tématem všech aktérů. „Však jsem se taky bál, jestli se tam balon dokutálí,“ smál se střelec vítězného gólu Vukadin Vukadinovič. „Kvalita trávníku byla parádní, oproti našemu... No radši nic,“ dodal s opatrnou narážkou na plíseň ve Zlíně zkušený křídelník.

Srb pokřtil stánek vskutku stylově, přísnou penaltu proměnil přízemní „panenkou“. Nechybělo moc a brankář Luděk Vejmola se k šouravé ráně stihl ještě vrátit. „Zatrnulo mi,“ přidal kouč hostů Bronislav Červenka.

Za zisk sedmého bodu a posun na první příčku může děkovat, docela již tradičně, gólmanu Stanislavu Dostálovi. Prostějov ve druhé půli přidal a hnal se za vyrovnáním, leč marně. Efektivita i štěstí byly na straně Zlína, i když Tomáš Poznar kroutí ze své neproměněné šance hlavou ještě teď... „Chytla mě křeč,“ vysvětloval spálenou tutovku. Mrzet ho to nemusí, zatím jde vše podle plánu.